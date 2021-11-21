Сім'я прийшла привітати: Сальма Гаєк отримала зірку на "Алеї слави"

Сальма Гаєк отримала іменну зірку на "Алеї слави" в Лос-Анджелесі.

Церемонія вручення зірки відбулася ще 19 листопада у Лос-Анджелесі. Підтримати та привітати Сальму в цей урочистий момент разом із нею приїхали її чоловік Франсуа-Анрі Піно та їхня спільна дочка Валентина Піно.

Сальма Гаєк / Getty Images

55-річна Сальма одягла на церемонію чорну сукню з пишною спідницею та відвертим декольте з вишивкою, поверх вбрання у неї був одягнений короткий жакет. Аутфіт доповнювали сатинові туфлі на платформі та підборах, світлий манікюр, великий перстень із каменем на пальці, а також насичений макіяж на обличчі.

Її дочка Валентина була у чорній мінісукні з хутряним оздобленням та подовженим блейзером, а взула дівчина шкіряні чоботи-ботфорти на підборах. Волосся її було розпущене і злегка накручене, а на обличчі був макіяж. Чоловік Сальми — Франсуа-Анрі Піно – одягнув чорний костюм, білу сорочку та темно-синю краватку.

Сальма Гаєк з чоловіком і дочкою / Getty Images

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