Сім'я знову разом: Сільвестр Сталлоне з дружиною та дітьми відвідав прем'єру серіалу

Відомий актор вийшов у світ, щоб презентувати серіал за своєї участі.
Після інформації про розлучення голлівудського актора Сільвестра Сталлоне та його дружини Дженніфер Флавін, які перебували у шлюбі 25 років, пара вирішила налагодити свої суперечки й конфлікти мирно. Доказ того — спільні виходи подружжя на публіку з доньками, яких у них троє.
Хоча, можливо, вся ця історія з розлученням була просто піарходом, щоб підігріти інтерес до особистості 76-річного актора перед виходом нового серіалу за його участю "Король Талси".
Прем'єрний показ цього кримінального серіалу відбувся 9 листопада у Нью-Йорку. На захід Сталлоне прийшов разом із дружиною Дженніфер Флавін та двома доньками — Сікстін та Софією.
Вони всі фотографувалися разом, багато усміхалися. На Сільвестрі Сталлоні був картатий костюм, чорна сорочка та краватка. Дженніфер одягла вузькі штани, краватку і білу блузу.
Сікстін і Софія одягли стильні вечірні сукні, які доповнили чорними туфлями-човниками, макіяжем і укладаннями.
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