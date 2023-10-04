Сімейна комедія "Велика прогулянка": Настя Каменських, Оля Цибульська, Юрій Ткач на довгоочікуваній прем'єрі

У Києві, у кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver), відбувся прем’єрний показ сімейної комедії "Велика прогулянка". Захід відвідали актори і творці стрічки – востаннє таким складом усі збиралися 23 лютого 2022 року, у переддень повномасштабного вторгнення Росії в Україну – тоді ж відбулася перша офіційна премʼєра фільму, який так і не вийшов у широкий прокат через початок війни.

На івенті були присутні актори стрічки – Юрій Ткач та Ірина Гатун, Андрій Ісаєнко та POSITIFF, Вероніка Лукʼяненко та Марго Крупіна-Біньковська, Ілля Паладін та Владислав Писаренко.

Юрій Ткач, Ілона Гвоздьова, Женя Кот, Наталя Татарінцева, Оля Цибульська, Ірина Гатун

POSITIFF

На прем'єру завітали зірки медіа та шоубізнесу, представники кіноіндустрії і друзі команди фільму: співачки Настя Каменських і Оля Цибульська, актори Анна Саліванчук, Володимир Гурін, Яна Смоленцева, Джиммі Воха-Воха, хореограф Женя Кот з дружиною Наталією Татарінцевою, хореографиня Ілона Гвоздьова, телеведучий Вʼячеслав Соломко, режисерка Олеся Моргунець-Ісаєнко, продюсер і режисер Олексій Гладушевський, продюсерка Анна Єлісєєва, ведучий і блогер Алік Мкртчян, блогер Вова з Тернополя, комік та контент-мейкер YouTube-каналу "Леви на джипі" Валентин Міхієнко, учасники 95-го кварталу Степан Казанін та Міка Фаталов, учасниці "Жіночого кварталу" Лєра Мандзюк, Ольга Жуковцова, Ірина Сопонару.

Настя Каменських та Ірина Костюк

Женя Кот і Наталя Татарінцева

Юрій Ткач

Владислав Ващук, Ірина Гатун, Степан Казанін, Міка Фаталов

Вʼячеслав Соломко

Анна Саліванчук

Володимир Гурін

Ірина Костюк

Джиммі Воха-Воха, Ірина Гатун, Ірина Костюк

Андрій Ісаєнко та Олеся Моргунець-Ісаєнко

Після закінчення офіційної частини заходу гості попрямували до кінозалів. Перед фільмом показали ролик із прем'єри 23 лютого 2022 року, який розчулив глядачів.

Народна улюблениця VERKA SERDUCHKA не лише зіграла зіркову камео у фільмі, а й записала диско-сингл "Є пропозиція", який став офіційним саундтреком кінокомедії.

"Після показу мене порвало на дрібні шматки. Фільм мав вийти в прокат 24 лютого, 23-го був преспоказ, кадри з якого показали перед фільмом…а там життя, до того як "вони" припхалися в наш дім. А після фільму були зворушливі відео про членів команди, які служать в лавах ЗСУ, які були в ТрО, і які знов мріють, я впевнена, повернутися до своєї діяльності. Дякую команді за цей фільм, який повернув мене в життя до 24 лютого. Я дуже-дуже обожнюю геніальних Іру Гатун і Юру Ткача, вони дійсно геніальні актори. Сходіть подивіться – вам сподобається, будете плакати як і я, від ностальгії, від сміху і від щастя", - поділилася Оля Цибульська.

Валентин Міхієнко, Ірина Гатун

Ірина Гатун та Алік Мкртчян з родиною

Яна Смоленцева

"Дуже крутий фільм, дуже вам рекомендую. Видно, що фільм був знятий до війни. 23 лютого, за день до вторгнення, відбулася перша його премʼєра. Стільки емоцій, стільки драйву. Нарешті чисто наша українська комедія", - сказав Максим Гордєєв.

Фільм "Велика прогулянка" в усіх кінотеатрах України вже від 5 жовтня.



Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно у 2021 році. Медіапартнери проєкту – 1+1 media.

Вова з Тернополя

Інна Гордєєва

Софія Єгорова

Єва Стрельникова та Олександр Тетерін

Синопсис

Сюжет комедії розгортається навколо двох абсолютно різних сімей: працівників культури Драгоманових та районних бізнесменів Наливайченків. Теплими весняними вихідними вони вирішують традиційно вибратися "на шашлики" – доля зводить їх на одній галявині, котру кожна з сімей вважає "своєю". Між ними розпалюється суперечка, яка переростає у гротескну "війну" за місце під мангал. Несподівано з’являється і третій претендент – утікач-корупціонер, який сховав свої гроші на цій же галявині та бере молодших дітей цих сімей у заручники – він вимагає повернути гроші, які зникли зі схованки.

Хитрощі, підстави та протистояння, пригоди, несподівані гості та шалені гроші, різні погляди не тільки на рецепт маринаду до шашлику, а й на "як правильно жити". Ця історія про те, якими б різними ми не були і як би не сварились, та перед обличчям спільної загрози ми завжди – єдина потужна сила.

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