Сімейні драми Кріштіану Роналду: події, що вплинули на життя та характер футболіста

Нещодавно у житті Кріштіану Роналду сталася ще одна трагедія. Футболіст та його кохана – Джорджина Родрігес оголосили, що втратили новонародженого сина. Джорджина була вагітна двійнятами, друга дитина – дівчинка – вижила.

Спортсмен, який неодноразово розповідав про те, наскільки важлива для нього сім'я, взяв таймаут у роботі, щоб пережити цей біль разом зі своїми рідними.

Джорджина Родрігес з дітьми Роналду / Instagram Джорджини Родрігес

Він талісман будь-якої команди, до якої приєднується, п'ятикратний володар "Золотого м'яча", який, здається, перетворює на золото все, чого торкається. Банківський рахунок підкріплює успіх футболіста, але в житті Роналду були не лише злети, а й дуже багато падінь. Як пише Mirror, життя Кріштіану могло і не початися, оскільки його мати Долорес, будучи вагітною ним, хотіла зробити аборт. Якось жінка розповіла, що намагалася зробити аборт Кріштіану, бо в неї вже було надто багато ротів, щоби прогодувати їх (у сім'ї росло вже троє дітей). А жила сім'я бідно, на португальському острові Мадейра. Але медики прохання жінки не задовольнили, тому вона спробувала позбавитися дитини своїми руками, випивши кип'ячене чорне пиво і бігаючи, поки не відчула себе виснаженою. Пізніше в інтерв'ю Долорес сказала:

"Це дитина, яку я хотіла перервати. Бог не хотів, щоб це сталося. Тепер усім, що я маю, я зобов'язана Кріштіану".

Кріштіану Роналду / Associated Press

Дитинство майбутньої зірки футболу минуло бідно, він був змушений ділити одну кімнату зі своїми трьома братами та сестрами, а в Макдональдсі, що був розташований по сусідству з їхнім будинком, хлопчик випрошував гамбургери.

У батька Роналду — Хосе Дініса Авейру були проблеми із психічним здоров'ям після того, як він служив у війні проти Анголи. Він так і не зміг знайти хорошу роботу і став алкоголіком, намагаючись за допомогою спиртного заглушити пам'ять про звірства, свідком яких він був на війні. Мати Роналду говорила, що її чоловік постійно ображав її, принижував і був п'яний майже щодня. Сам же Кріштіану казав, що ніколи і не розмовляв із батьком віч-на-віч.

Труднощі, з якими майбутній спортсмен зіткнувся в дитинстві, не зламали, а навпаки, загартували його і зробили характер сталевим. Вперше він вийшов на футбольне поле у ​​6 років. У 12 років Кріштіану сам прилетів до материкової Португалії, щоб приєднатися до лісабонського "Спортінга", і перший рік плакав щодня, бо нудьгував за домом. У 15 йому зробили операцію на серці через ваду і він продовжив грати. Мама Долорес прилітала відвідувати сина, а от батько так і не дожив до того дня, коли Кріштіану став зіркою футболу, помер від печінкової недостатності 2005 року.

Пізніше Кріштіану розповів, що смерть батька дуже вплинула на нього: "Це вплинуло на все. Я знав, що біль мине, і найголовніше - продовжувати працювати". Він також із сумом висловився про свої стосунки з батьком: "Я справді не знаю свого батька на 100%. Він був п'яною людиною. Я ніколи не говорив з ним нормально, бо це було складно".

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / Associated Press

Досвід батька спричинив те, що Кріштіану відмовився від алкоголю на все життя. А коли старший брат Г'юго теж потрапив у таку ж пастку пияцтва і наркотиків, Кріштіану був сповнений рішучості допомогти йому. Він заплатив за лікування брата, яке допомогло Г'юго одужати, і з того часу він більше не вживав алкоголь.

Ще більший душевний біль футболіст пережив 2010 року, коли Мадейра та його рідне місто Фуншал постраждали від зсувів, внаслідок яких 40 людей загинули, а сотні залишилися без засобів для існування. Через місяць його двоюрідний брат Амілкар Мігель душ Сантуш Фернандес, якому було 32 роки, загинув в автокатастрофі. Кріштіану поспішав додому, щоб приєднатися до своєї сім'ї, сказавши: "Це один із найсумніших моментів у моєму житті". І знову, незважаючи на удар, він повернувся на тренувальний майданчик і продовжив грати.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / Associated Press

Після повідомлень про смерть новонародженого сина Роналду не вийшов на поле в матчі 30 туру чемпіонату Англії в Прем'єр-лізі проти "Ліверпуля" 19 квітня. Вболівальники "Ліверпуля" влаштували акцію на згадку про сина футболіста, а сестра Роналду подякувала їм:

"Велике спасибі, "Ліверпулє". Ми ніколи не забудемо, що ви зробили для нас", — написала Елма на своїй сторінці у соціальних мережах.

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду з дітьми / Instagram Джорджини Родрігес

Він виріс у великій сім'ї, і сім'я для нього так само залишається на першому місці. Кріштіану та його кохана Джорджина Родрігес переживають цю трагедію разом і ці дні проводять зі своїми старшими дітьми (у пари є спільна дочка Алана, і троє дітей від сурогатної матері) та з новонародженою донькою, яка вижила під час пологів.

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