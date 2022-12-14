Сімейний день: Бен Аффлек зводив 10-річного сина на баскетбол

Це був день тільки дня батька та сина, Дженніфер із чоловіком не з'явилася.

Голлівудський актор і режисер Бен Аффлек провів день із молодшим сином Семюелем, вони відвідали баскетбольний матч НБА між "Лос-Анджелес Лейкерс" та "Бостон Селтікс".

Актор Бен Аффлек та його син Семюел / Фото: Associated Press

Батько і син сиділи в першому ряду, балакали та дуже уважно дивилися матч.

На фото видно, що батько також активно пояснює синові те, що відбувається на майданчику.

Актор Бен Аффлек та його син Семюел / Фото: Associated Press

Бен був одягнений у джинси, футболку та в'язаний кардиган, а ось 10-річний Семюел у футболку, джинси та картату сорочку.

Актор Бен Аффлек та його син Семюел / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що Аффлек є батьком трьох дітей від колишньої дружини Дженніфер Гарнер: 16-річної доньки Вайолет, 13-річної Серафіни, та сина Семюеля.

Читайте також: