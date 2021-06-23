Сімейний вихід: Алек Болдвін з дружиною Гіларією і шістьма дітьми з'явився на прем'єрі фільму

63-річний голлівудський актор Алек Болдвін вийшов у світ з усією своєю великою родиною.

Зіркова родина відвідала світову прем'єру фільму "Бос-бебі: сімейний бізнес" в театрі SVA в Нью-Йорку.

На доріжці Алек і його дружина Гіларія Болдвін з'явилися в чорних смокінгах і білосніжних сорочках. Гіларія доповнила аутфіт цікавими туфлями-човниками на підборах і чорною краваткою, а також сережками-кільцями у вухах.

Алек Болдвін з сім'єю / Associated Press

Всі шестеро дітей пари також були присутні на заході. Алек тримав на руках сина Едуардо, а дочку Люсію, яка з'явилася на світ через п'ять місяців після Едуардо завдяки сурогатній матері, тримала на руках Хіларія.

Алек Болдвін з молодшим сином Едуардо / Associated Press

Старші діти пари також одягнені в чорні смокінги та краватки стояли поруч. У кожного з дітей в руках був чорний чемодан. Зіркова родина мала дуже стильний вигляд. Особливо Гіларія, якій при наявності шістьох дітей вдається залишатися такою стрункою і привабливою жінкою. Ми знаємо, що дружина Алека регулярно займається спортом і стежить за своєю фігурою.

Алек Болдвін з сім'єю / Associated Press

Алек Болдвін з сім'єю / Associated Press

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