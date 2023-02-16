Сімейний вихід: дочка Арнольда Шварценеггера відвідала захід із чоловіком Крісом Праттом

На червоній доріжці вони усміхалися фотографам і мило обіймалися.

Старша донька актора та культуриста Арнольда Шварценеггера Кетрін та її чоловік Кріс Пратт, відомий за серією фільмів "Вартові Галактики", вийшли разом на червону доріжку.

Подружжя разом позували на урочистому відкритті парку розваг Super Nintendo World у середу, 15 лютого, у Каліфорнії. Кріса запросили на захід, оскільки він озвучив сантехніка Маріо у довгоочікуваному фільмі "Брати Супер Маріо в кіно", який вийде у прокат 7 квітня. Фільм є екранізацією культової серії ігор Super Mario Bros.

Для заходу актор одягнув яскраву сорочку, замшеву куртку та чорні штани, а ось Кетрін віддала перевагу білій футболці у рубчику, чорним джинсам-скінні та джинсовій сорочці. Також дочка Шварценеггера зробила стильне укладання та лаконічний макіяж.

Кетрін Шварценеггер та Кріс Пратт / Фото: Associated Press

Пара у стосунках від 2018 року і вже в січні 2019-го вони оголосили про заручини. Весілля відбулося 8 червня у Монтесіто, Каліфорнія. У них є дві дочки – Лайла Марія та Елоїз Крістіна.

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