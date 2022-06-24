Сімейний вихід: Джессіка Біл та Джастін Тімберлейк відвідали модне шоу в Парижі

Знаменита сімейна пара Джесіка Біл та Джастін Тімберлейк стали гостями Паризького тижня моди. Подружжя відвідало показ колекції весна-літо 2023 року культового французького Модного дому Louis Vuitton.

Звісно пара обрала образи від Louis Vuitton. Джесіка була одягнена в коротку мінісукню зі шкіряною спідницею і твідовим верхом з V-подібним декольте. Незвичайною деталлю образу стала шкіряна баска. З аксесуарів акторка обрала сонцезахисні окуляри, невелику сумку з тисненням у вигляді логотипу бренду та масивні черевики на високих підборах.

Але образ Джастін був набагато незвичайнішим. Співак одягнув широкі сірі штани із зубчастим низом, які поєднав із яскравою сорочкою в геометричний принт, білими кедами, сонцезахисними окулярами та намистом на шиї, ймовірно діамантовим.

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / Фото: Getty Images

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