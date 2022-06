Сімейний вихід: Кріс Дженнер та дві її дочки-знаменитості потрапили під приціл папараці

Сім'я традиційно привернула увагу папараці, хоч з'явилася на публіці цього разу не в повному складі.

Реалітішоу про сімейство Кардашян йшло на американському каналі E! близько 14 років і після такого тривалого перебування в ефірі сім'я вирішила перейти на стримінговий сервіс Hulu, змінити назву на The Kardashians, але не формат. Буквально нещодавно закінчився перший сезон перезапуску і, схоже, що з цього приводу деякі з членів знаменитої родини вирішили відвідати захід For Your Consideration Event, організований Hulu.

Мати сімейства Кріс Дженнер помітили у чорному образі, в якому вона поєднала класичні штани, укорочений жакет із величезними рюшами та майку. Доповнили її лук сонцезахисні окуляри та фіолетовий клатч.

Кріс Дженнер / Фото: Getty Images

Разом із матір'ю захід відвідали і дві її дочки – Глое та Кендалл. Глое одягла дуже лаконічний білий комбінезон з американською проймою, який доповнила золотими прикрасами та величезними сонцезахисними окулярами. А ось Кендалл віддала перевагу костюму, що складався з жакету та спідниці.

Глое Кардашян / Фото: Getty Images

Кендал Дженнер / Фото: Getty Images

Кім із ними не було, можливо через нещодавній скандал пов'язаний із сукнею Мерілін Монро за 5 мільйонів доларів, яку вона порвала.

