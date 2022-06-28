Сімейний вихід: Кріс Гемсворт із дружиною Ельзою Патакі та дітьми відвідали прем'єру фільму "Тор: Любов і Грім"

Зірка серії фільмів про бога грому Тора, Кріс Гемсворт, відвідав прем'єрний показ нової частини франшизи "Тор: Любов і Грім" у Сіднеї, Австралія.

На червоній доріжці актор з'явився зі своєю дружиною Ельзою Патакі та двома їхніми дітьми – близнюками Трістаном та Сашою. Також пара має старшу доньку Індію Роуз, але її з ними на прем'єрі не було.

Кріс Гемсворт з дружиною Ельзою Патакі та дітьми / Фото: Associated Press

Кріс був одягнений у темний штанний костюм від BOSS, який поєднав із чорною футболкою. А його дружина була в елегантній сукні з розрізом на спідниці та вирізами на талії. Ліф сукні був розшитий паєтками. Ельза доповнила свій гламурний ансамбль золотими босоніжками на підборах з ремінцями та намистом Bvlgari. Діти теж не відставали від знаменитих батьків, і одягли на прем'єру стильні штанні костюми.

Кріс Гемсворт із дружиною Ельзою Патакі та дітьми / Фото: Associated Press

Зазначимо, у супергеройському екшені зіграли також Наталі Портман, Тесса Томпсон, Крістіан Бейл, Тайка Вайкікі та Джеймі Александер. На українських екранах вихід фільму заплановано 21 липня.

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