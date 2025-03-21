Сімейний вихід: Леонардо Ді Капріо з мачухою і племінницею-красунею сходив на баскетбольний матч

Леонардо Ді Капріо побував на баскетбольному матчі між командами "Лос-Анджелес Лейкерс" і "Мілуокі Бакс" на Crypto.com Arena у Лос-Анджелесі. Актор сидів у першому ряду у компанії своєї мачухи Пеггі Енн Фаррар, племінниці Норманді Фаррар і батька Джорджа Ді Капріо, який не потрапив на фото.

Лео був одягнений у все чорне: легку куртку, футболку і штани. На підтримку своєї команди він доповнив лук чорною кепкою "Лос-Анджелес". Взутий актор був у чорні кеди на білій підошві. На шиї у Ді Капріо був срібний ланцюжок, а на руці – масивний сріблясто-чорний годинник.

Леонардо Ді Капріо / Фото: Getty Images

17-річна Норманді обрала для свого виходу шкіряний топ, чорний кардиган, сині джинси-кльош і бордові шкіряні черевики на стійких підборах. Шию дівчина прикрасила ланцюжками з підвісками.

Мачуха актора з'явилася на грі у білосніжному ансамблі: тюрбані із золотою брошкою, светрі, вузьких штанях і зручних кросівках.

Нагадаємо, 26-річна італійська модель і кохана Леонардо Ді Капріо – Вітторія Черетто – відкрила показ Chanel на Паризькому тижні моди.

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