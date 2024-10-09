Сімейний вихід: Міла Куніс та Ештон Кутчер сходили з дітьми на футбол

Міла Куніс із чоловіком Ештоном Кутчером та дітьми провели день на футбольному матчі.

Зіркове сімейство заскочили перед футбольним матчем НФЛ між командами Chicago Bears та Los Angeles Rams.

Міла Куніс та Ештон Кутчер з дітьми на футбольному матчі в Чикаго / Фото: Associated Press

41-річна Куніс була одягнена у білу коротку футболку та чорні спортивні штани у поєднанні з білими кросівками, а в руках тримала джинсову куртку. У неї на шиї було кілька золотих прикрас, через плече висіла чорна сумка-бананка, а на зап'ясті був браслет та годинник.

46-річний Ештон одягнув сірі джинси, футболку вболівальника та ромпер, а також був у кросівках.

Міла Куніс та Ештон Кутчер / Фото: Associated Press

На сімейних фото також можна роздивитися, який вигляд мають діти пари – 10-річна дочка Ваятт та майже 8-річний син Димитрій. Вони рідко з'являються з батьками на заходах і майже ніколи на світських.

Міла Куніс та Ештон Кутчер з дітьми на футбольному матчі в Чикаго / Фото: Associated Press

Нагадаємо, вчора Міла Куніс також відвідала прем'єру фільму "Гудрич" у Лос-Анджелесі, де сяяла у білій сукні Brandon Maxwell та туфлях-лубутенах на шпильках.

Міла Куніс / Фото: Associated Press

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