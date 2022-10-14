Сімейний вихід: Сильвестр Сталлоне знову з'явився на публіці з дружиною та дітьми після чуток про розлучення

Модне шоу выдбувалося у Каліфорнії та було просякнуте духом американської мрії.
Протягом кількох місяців у західних ЗМІ неодноразово з'являлися новини про розлучення голлівудського актора Сільвестра Сталлоне та його дружини Дженніфер Флавін, які пробули у шлюбі 25 років. Але схоже парі вдалося врятувати свій шлюб, вони розібралися з суперечками і знову щасливі, оскільки знову разом ходять на світські заходи та побачення.
13 жовтня у Каліфорнії відбувся показ колекції весна-літо 2023 року бренду Ralph Lauren.
Цей захід відвідало і знамените подружжя. Причому вони прийшли на показ не просто разом, а трималися за руки і обіймалися на камеру.
На Дженніфер була довга однотонна сукня на одне плече, золота прикраса на шиї, босоніжки, а в руці вона тримала сумку зі зміїною шкіри. Сільвестр одягнув на модний показ білі штани, джемпер, коричневі черевики та замшевий піджак.
Компанію їм на шоу склали дві їхні доньки — Сістін та Софі. Також пара має ще одну доньку Скарлет, але на показі її не було.
Також цей захід відвідали Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Після весілля цей вихід став їхньою першою спільною появою на світському заході.
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