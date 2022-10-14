Сімейний вихід: Сильвестр Сталлоне знову з'явився на публіці з дружиною та дітьми після чуток про розлучення

Модне шоу выдбувалося у Каліфорнії та було просякнуте духом американської мрії.

Протягом кількох місяців у західних ЗМІ неодноразово з'являлися новини про розлучення голлівудського актора Сільвестра Сталлоне та його дружини Дженніфер Флавін, які пробули у шлюбі 25 років. Але схоже парі вдалося врятувати свій шлюб, вони розібралися з суперечками і знову щасливі, оскільки знову разом ходять на світські заходи та побачення.

13 жовтня у Каліфорнії відбувся показ колекції весна-літо 2023 року бренду Ralph Lauren.

Цей захід відвідало і знамените подружжя. Причому вони прийшли на показ не просто разом, а трималися за руки і обіймалися на камеру.

Сільвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін / Фото: Associated Press

Сільвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін / Фото: Associated Press

На Дженніфер була довга однотонна сукня на одне плече, золота прикраса на шиї, босоніжки, а в руці вона тримала сумку зі зміїною шкіри. Сільвестр одягнув на модний показ білі штани, джемпер, коричневі черевики та замшевий піджак.

Сільвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін / Фото: Associated Press

Компанію їм на шоу склали дві їхні доньки — Сістін та Софі. Також пара має ще одну доньку Скарлет, але на показі її не було.

Сильвестр Сталлоне, Дженніфер Флавін та їхні дочки / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідали Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Після весілля цей вихід став їхньою першою спільною появою на світському заході.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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