Сімейний вихід у світ: брат та сестра Ліндсей Логан продефілювали на показі Christian Siriano

9 лютого 36-річна акторка Ліндсей Логан вперше за тривалий час відвідала модний показ. Вона вирішила прийти на шоу в Нью-Йорку, де бренд Christian Siriano демонстрував свою колекцію осінь-зима 2023.

Ліндсей Логан / Фото: Associated Press

На Ліндсей того дня було вбрання з нової колекції бренду, виконане з шовкової тканини коричневого відтінку з градієнтом.

Проте на захід зірка прибула не лише через нову колекцію, а тому, що речі на сцені демонстрували її брат Дакота та сестра Аліана. Акторка вирішила підтримати родичів.

Першою на подіум вийшла Аліана, вона демонструвала лук номер дев'ять. Це була коротка однотонна чорна сукня з величезними рюшами, яку вона демонструвала з чорними босоніжками на ремінцях.

Аліана Логан / Фото: Getty Images

Дакота своєю появою на подіумі спричинив фурор. Брат Ліндсей демонстрував образ номер 39 і це була важка сукня на запах із квітковим принтом, V-подібним декольте та розрізом. Вбрання брат акторки демонстрував у поєднанні з чорними масивними черевиками.

Дакота Логан / Фото: Getty Images

Також серед зірок цього фешншоу була канадська супермодель Коко Роша, яка також вийшла на подіум, а ось гостею показу стала 41-річна акторка Джулія Стайлз, яка відома багатьом за романтичною комедією 1999 року "10 речей, які я в тобі ненавиджу".

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