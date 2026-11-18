Девід Бекхем, Вікторія Бекхем, Ромео Бекхем і Кім Тернбулл / © Getty Images

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Девід і Вікторія Бекхеми підтримали свого молодшого сина Ромео, який презентував свій дебютний фільм Forty Love. На прем’єрі також була присутня його кохана Кім Тернбулл.

Прем’єра фільму відбулася в кінотеатрі Le Grand Rex. Для Ромео це стало важливою подією: 24-річний син знаменитої пари дебютував у повнометражному кіно. На червоній доріжці він позував у чорному костюмі зі смугастою сорочкою та краваткою.

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Девід Бекхем, Вікторія Бекхем, Ромео Бекхем і Кім Тернбулл / © Getty Images

Вікторія обрала елегантний чорний образ: приталений жакет з атласними лацканами, штани та туфлі на підборах. Девід з’явився в темно-синьому костюмі, доповнивши його білою сорочкою та довгим теракотовим шарфом.

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Кім Тернбулл супроводжувала свого хлопця на прем’єрі у довгій бордовій атласній сукні з відкритими плечима та зібраним волоссям. Її образ доповнили сережки-підвіски та макіяж з акцентом на очі.

Forty Love — французька романтична драма про теніс режисера П’єра-Анжа Карлотті. Ромео зіграв харизматичного суперника головного героя Саши Галло, роль якого виконав Поль Кіршер. За сюжетом спортивне протистояння молодих тенісистів поступово переростає в романтичні почуття.

У своєму Instagram Девід Бекхем також опублікувала фото з прем’єри.

Нагадаємо, раніше Ромео Бекхем з мереживом на обличчі взяв участь у сміливій фотосесії. Хлопець продовжує активно розвивати свою кар’єру у світі моди.

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