Сімейний вихід: Лів і Кай Шрайбер відвідали разом прем’єру мюзиклу

Лів і Кай Шрайбер / © Associated Press

Реклама

Лів Шрайбер і його донька Кай Шрайбер з’явилися разом на червоній доріжці у Нью-Йорку. Відомий актор українського походження відвідав прем’єру мюзиклу «Дивні дива: Перша тінь» на Бродвеї. Він був одягнений у все чорне, а його донька поєднала джинси з заниженою талією, просту футболку та жакет.

Лів і Кай Шрайбер / © Associated Press

16-річна Кай Шрайбер народилася від стосунків Шрайбера з акторкою Наомі Воттс. Пара була разом від 2005-го до 2016 року.

Кай — трансгендерна особистість, оскільки народилася хлопчиком, але в ранньому віці почала ідентифікувати себе як дівчинка та змінила стать. Коли Кай завела Instagram, підписала себе там як «her», що в перекладі означає «її». Зараз вона активно почала розвивати свою кар’єру і, схоже, вирішила стати моделлю. Кай підписала контракт із IMG Models і вийшла на подіум показу Valentino, коли бренд демонстрував публіці колекцію на сезон осінь-зима 2025–2026.

Реклама

Кай Шрайбер / © Associated Press

Наомі Воттс / © Getty Images Наомі Воттс / © Getty Images Навін Ендрюс та Наомі Уоттс / © Associated Press Наомі Воттс / © Getty Images Наомі Воттс / © Associated Press Наомі Воттс / © Associated Press Наомі Воттс / © Getty Images Наомі Воттс / © Getty Images Наомі Воттс / © Getty Images Ніколь Кідман, Наомі Уоттс та Кетрін Зета-Джонс на показі Michael Kors / © Getty Images