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- Шоу-бізнес
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Сімейний вихід: Лів і Кай Шрайбер відвідали разом прем’єру мюзиклу
Відомий актор з’явився на заході зі своєю дитиною, яка активно будує кар’єру моделі.
Лів Шрайбер і його донька Кай Шрайбер з’явилися разом на червоній доріжці у Нью-Йорку. Відомий актор українського походження відвідав прем’єру мюзиклу «Дивні дива: Перша тінь» на Бродвеї. Він був одягнений у все чорне, а його донька поєднала джинси з заниженою талією, просту футболку та жакет.
16-річна Кай Шрайбер народилася від стосунків Шрайбера з акторкою Наомі Воттс. Пара була разом від 2005-го до 2016 року.
Кай — трансгендерна особистість, оскільки народилася хлопчиком, але в ранньому віці почала ідентифікувати себе як дівчинка та змінила стать. Коли Кай завела Instagram, підписала себе там як «her», що в перекладі означає «її». Зараз вона активно почала розвивати свою кар’єру і, схоже, вирішила стати моделлю. Кай підписала контракт із IMG Models і вийшла на подіум показу Valentino, коли бренд демонстрував публіці колекцію на сезон осінь-зима 2025–2026.