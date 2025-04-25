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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
1 хв

Сімейний вихід: Лів і Кай Шрайбер відвідали разом прем’єру мюзиклу

Відомий актор з’явився на заході зі своєю дитиною, яка активно будує кар’єру моделі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Лів і Кай Шрайбер

Лів і Кай Шрайбер / © Associated Press

Лів Шрайбер і його донька Кай Шрайбер з’явилися разом на червоній доріжці у Нью-Йорку. Відомий актор українського походження відвідав прем’єру мюзиклу «Дивні дива: Перша тінь» на Бродвеї. Він був одягнений у все чорне, а його донька поєднала джинси з заниженою талією, просту футболку та жакет.

Лів і Кай Шрайбер / © Associated Press

Лів і Кай Шрайбер / © Associated Press

16-річна Кай Шрайбер народилася від стосунків Шрайбера з акторкою Наомі Воттс. Пара була разом від 2005-го до 2016 року.

Кай — трансгендерна особистість, оскільки народилася хлопчиком, але в ранньому віці почала ідентифікувати себе як дівчинка та змінила стать. Коли Кай завела Instagram, підписала себе там як «her», що в перекладі означає «її». Зараз вона активно почала розвивати свою кар’єру і, схоже, вирішила стати моделлю. Кай підписала контракт із IMG Models і вийшла на подіум показу Valentino, коли бренд демонстрував публіці колекцію на сезон осінь-зима 2025–2026.

Кай Шрайбер / © Associated Press

Кай Шрайбер / © Associated Press

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Навін Ендрюс та Наомі Уоттс / © Associated Press

Навін Ендрюс та Наомі Уоттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Ніколь Кідман, Наомі Уоттс та Кетрін Зета-Джонс на показі Michael Kors / © Getty Images

Ніколь Кідман, Наомі Уоттс та Кетрін Зета-Джонс на показі Michael Kors / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
129
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