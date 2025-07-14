Сім’я на відпочинку: Розі Гантінгтон-Вайтлі показала милі фото з коханим Джейсоном Стетхемом та їхніми двома дітьми

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

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38-річна британська супермодель та екс«ангел» Victoria’s Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — поділилася у своєму Instagram серією фото з відпустки у Позітано, Італія. На відпочинок вона вирушила разом із коханим — 57-річним актором Джейсоном Стейтемом, та їх двома дітьми — 8-річним сином Джеком Оскаром та трирічною донькою Ізабеллою Джеймс.

Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

На фото сім’я позувала під час прогулянок Позитано, а також відпочинку на яхті. Судячи з фотографій, вони весело провели час.

Джейсон Стейтем з дітьми / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі, Джейсон Стейтем та їх діти / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Діти Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсона Стейтема / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

У свою чергу Джейсон теж опублікував фото з дітьми та коханою.

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Розі Гантінгтон-Вайтлі, Джейсон Стейтем та їх діти / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі з дітьми / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем із сином / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем із донькою / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем з дітьми / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

На деяких знімках він зазнімкував Розі в бікіні, коли вона засмагала на борту яхти.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

До речі, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем познайомилися у 2010 році на музичному фестивалі Coachella, між ними одразу виникла симпатія. Їхні стосунки стрімко розвивалися незважаючи на 20-річну різницю у віці. У січні 2016-го пара оголосила про свої заручини — актор подарував моделі обручку з діамантом у 5 карат. Весілля довелося відкласти, бо Розі завагітніла. Досі пара так і не узаконила офіційно свої стосунки.

Раніше, нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі показала, як провела час із донькою в Парижі.