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- Шоу-бізнес
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Сім’я на відпочинку: Розі Гантінгтон-Вайтлі показала милі фото з коханим Джейсоном Стетхемом та їхніми двома дітьми
Сім’я відпочиває на морі в Італії, яка цього року користується великою популярністю серед селебріті.
38-річна британська супермодель та екс«ангел» Victoria’s Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — поділилася у своєму Instagram серією фото з відпустки у Позітано, Італія. На відпочинок вона вирушила разом із коханим — 57-річним актором Джейсоном Стейтемом, та їх двома дітьми — 8-річним сином Джеком Оскаром та трирічною донькою Ізабеллою Джеймс.
На фото сім’я позувала під час прогулянок Позитано, а також відпочинку на яхті. Судячи з фотографій, вони весело провели час.
У свою чергу Джейсон теж опублікував фото з дітьми та коханою.
На деяких знімках він зазнімкував Розі в бікіні, коли вона засмагала на борту яхти.
До речі, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем познайомилися у 2010 році на музичному фестивалі Coachella, між ними одразу виникла симпатія. Їхні стосунки стрімко розвивалися незважаючи на 20-річну різницю у віці. У січні 2016-го пара оголосила про свої заручини — актор подарував моделі обручку з діамантом у 5 карат. Весілля довелося відкласти, бо Розі завагітніла. Досі пара так і не узаконила офіційно свої стосунки.
Раніше, нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі показала, як провела час із донькою в Парижі.