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- Шоу-бізнес
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Сім'я Шварценеггерів вирізала гарбузи до Геловіну: Арнольд і Патрік показали результат
У ніч з 31 жовтня на 1 листопада у багатьох країнах світу традиційно святкують Геловін, і багато знаменитостей уже готуються до нього.
79-річний Арнольд Шварценеггер разом із 33-річним сином Патріком розпочав підготовку до Геловіну. Сімейними знімками поділилася в Instagram Кетрін Шварценеггер — старша донька колишнього губернатора Каліфорнії.
На фотографіях батько та син зазнімковані із вирізаними святковими гарбузами. Вони позують з усмішками на обличчях, явно задоволені своїми результатами.
Судячи з кадрів, підготовка до свята перетворилася для них на веселе сімейне дозвілля. Замість голлівудських заходів — домашня атмосфера, гарбузи та час, проведений разом.
Публікація Кетрін нагадала шанувальникам, що навіть у насиченому графіку знаменитості знаходять час для простих осінніх традицій.
Нагадаємо, раніше Кетрін Шварценеггер разом із чоловіком Крісом Праттом відвідала зіркове весілля у Каліфорнії.