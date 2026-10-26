Сім'я Шварценеггерів вирізала гарбузи до Геловіну: Арнольд і Патрік показали результат

Арнольд і Патрік Шварценеггери, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

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79-річний Арнольд Шварценеггер разом із 33-річним сином Патріком розпочав підготовку до Геловіну. Сімейними знімками поділилася в Instagram Кетрін Шварценеггер — старша донька колишнього губернатора Каліфорнії.

На фотографіях батько та син зазнімковані із вирізаними святковими гарбузами. Вони позують з усмішками на обличчях, явно задоволені своїми результатами.

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Патрік Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Гарбузи Шварценеггера, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Судячи з кадрів, підготовка до свята перетворилася для них на веселе сімейне дозвілля. Замість голлівудських заходів — домашня атмосфера, гарбузи та час, проведений разом.

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Публікація Кетрін нагадала шанувальникам, що навіть у насиченому графіку знаменитості знаходять час для простих осінніх традицій.

Гарбузи Шварценеггерів, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Нагадаємо, раніше Кетрін Шварценеггер разом із чоловіком Крісом Праттом відвідала зіркове весілля у Каліфорнії.

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