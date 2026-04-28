Сімон Ешлі демонструє свою любов до яскравих образів під час промотуру "Диявол носить Prada 2"

Акторка Сімон Ешлі зіграла у фільмі «Диявол носить Prada 2», тому активно задіяна під час його просування: виходить на червоні доріжки, відвідує інтерв’ю та усі рекламні заходи присвячені картині.

Останніми днями вона особливо часто з’являлась на публіці і демонструвала образи, які були не лише яскравими, а й доволі креативними. Акторка вийшла на червону доріжку у Лондоні — це був офіційний фотокол до фільму.

Сімон обрала сукню від Jil Sander з білим верхом та помаранчевим низом, яку прикрашала баска. Волосся вона зібрала у хвіст, тому змогла продемонструвати срібні сережки.

Другий образ дівчина вже показала дорогою у студію BBC у Лондоні. Сімон одягла ансамбль від бренду N21 з колекції осінь-зима 2026, який поєднував сірі і рожеві відтінки. Також акторка доповнила лук туфлями від Jude Green та об’ємною зачіскою.

Цей ансамбль Ешлі продемонструвала вже у Нью-Йорку. На акторці була вінтажна сукня від Balenciaga, створена Ніколя Жеск’єром для колекції 2003 року. Доповнила образ культова сумка Balenciaga Le City — містка та обожнювана жінками з усього світу вже десятиліттями.

