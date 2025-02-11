Син-красень Арнольда Шварценеггера зіграв у серіалі "Білий лотос": сім'я та наречена прийшли його підтримати

10 лютого у кінотеатрі Paramount у Лос-Анджелесі відбулася прем'єра третього сезону гучного серіалу "Білий лотос".
На заході з'явився Арнольд Шварценеггер, який прийшов підтримати свого 31-річного сина Патріка, оскільки той виконав одну з головних ролей у цьому шоу.
Батько та син позували перед камерами, обійнявшись. На Патріку того дня був бежевий картатий костюм із широкими штанами та двобортним жакетом, який він носив у поєднанні з білою сорочкою, лоферами та краваткою винного кольору. Батько молодого актора одягнув на прем'єру сорочку, синю краватку та ремінь із пряжкою у вигляді прапора США. Від краватки актор відмовився.
Також прийшла підтримати Патріка його мати Марія Шрайвер. 69-річна жінка з'явилася на заході у білому штанному костюмі, зручних лоферах і білому топі. Її шию прикрашало багато золотих ланцюжків із підвісками, а волосся Марія розпустила та уклала.
Звісно, на червоній доріжці заходу з'явилася і кохана Патріка – модель Еббі Чемпіон. Вони разом від 2015 року і скоро одружаться — 2023 року Шварценеггер-молодший освідчився їй.
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