Сінді Кроуфорд підтримала Україну та закликала допомагати українським біженцям

Американська супермодель Сінді Кроуфорд довгий час мовчала про війну в Україні та у своєму новому пості пояснила чому.

У новій публікації, яку манекенниця зробила в Instagram, вона написала, що багато днів думала про те, чим може бути корисною, і нагадала користувачам, що "всі ми ділимо цю планету".

"Я була досить тихою в Instagram останні кілька тижнів. У світі так багато душевного болю і боротьби, і, як і багато хто з вас, я гублюся і запитую, що я можу зробити, щоб допомогти, щоб змінити ситуацію? Що корисно? Коли я летіла додому цього тижня і дивилася у вікно, я бачила ці небесні хмари і дивилася вниз на нашу прекрасну планету... і єдине, про що я могла думати, це молитися, і що літаючи в хмарах, ми всі ділимо цю планету", — написала Сінді.

У своєму пості модель додала, що продовжуватиме публікувати на своїй сторінці інформацію про організації, які підтримують біженців з України у всьому світі. І додала, що намагатиметься хоч трохи бути корисною.

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