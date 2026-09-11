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- Шоу-бізнес
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Сінді Кроуфорд позувала українській фотографині: нові знімки 60-річної супермоделі
Зірка з’явилася у новій стильній фотосесії.
60-річна американська зірка та одна з супермоделей 90-х — Сінді Кроуфорд— стала героїнею нової модної фотосесії для вересневого випуску PORTER. Вона позувала в ефектних образах, продемонструвавши бездоганну фігуру та свій фірмовий стиль.
Автором фотосесії стала українська фотографиня Юлія Горбаченко. Для знімання стилісти підібрали для Кроуфорд ефектні осінні вбрання.
На одному зі знімків Сінді позувала в леопардовому пальті з хутром на манжетах. У руках вона тримала мінікопію Статуї Свободи.
В інтерв’ю журналу супермодель розповіла про свою кар’єру, Нью-Йорк, моду та життя після 60.
Нова фотосесія ще раз довела, що Кроуфорд і надалі залишається однією з найпопулярніших моделей свого покоління.
Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд у шовковій блузці та шкіряних штанах пішла на вечерю.