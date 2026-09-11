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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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196
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1 хв

Сінді Кроуфорд позувала українській фотографині: нові знімки 60-річної супермоделі

Зірка з’явилася у новій стильній фотосесії.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Сінді Кроуфорд у журналі PORTER

Сінді Кроуфорд у журналі PORTER / © Instagram Сінді Кроуфорд

60-річна американська зірка та одна з супермоделей 90-х — Сінді Кроуфорд— стала героїнею нової модної фотосесії для вересневого випуску PORTER. Вона позувала в ефектних образах, продемонструвавши бездоганну фігуру та свій фірмовий стиль.

Сінді Кроуфорд у журналі PORTER / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд у журналі PORTER / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд у журналі PORTER / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд у журналі PORTER / © Instagram Сінді Кроуфорд

Автором фотосесії стала українська фотографиня Юлія Горбаченко. Для знімання стилісти підібрали для Кроуфорд ефектні осінні вбрання.

На одному зі знімків Сінді позувала в леопардовому пальті з хутром на манжетах. У руках вона тримала мінікопію Статуї Свободи.

Сінді Кроуфорд у журналі PORTER, фото: instagram.com/yuliagorbachenko

Сінді Кроуфорд у журналі PORTER, фото: instagram.com/yuliagorbachenko

В інтерв’ю журналу супермодель розповіла про свою кар’єру, Нью-Йорк, моду та життя після 60.

Нова фотосесія ще раз довела, що Кроуфорд і надалі залишається однією з найпопулярніших моделей свого покоління.

Сінді Кроуфорд у журналі PORTER / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд у журналі PORTER / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд у журналі PORTER / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд у журналі PORTER / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд у журналі PORTER / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд у журналі PORTER / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд у журналі PORTER / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд у журналі PORTER / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд у журналі PORTER / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд у журналі PORTER / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд у журналі PORTER / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд у журналі PORTER / © Instagram Сінді Кроуфорд

Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд у шовковій блузці та шкіряних штанах пішла на вечерю.

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