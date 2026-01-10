ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
1 хв

Сінді Кроуфорд у сукні кольору марсала і на шпильках відвідала церемонію у Санта-Моніці

59-річна супермодель 90-х мала гарний вигляд на фешнпремії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд відвідала церемонію вручення премії WWD Style Awards 2026, яка відбулася у Санта-Моніці.

Перед фотографами красуня постала в асиметричній сукні міді на одне плече кольору марсала, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Аутфіт Сінді доповнила бордовими босоніжками на шпильках і золотистим клатчем із пітоновим принтом.

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Кроуфорд доповнила аутфіт об’ємною зачіскою з локонами і макіяжем смокі-айс і з ніжно-рожевою помадою. У вухах у неї були золоті сережки-кільця, а на одній руці — годинник і каблучка з діамантом.

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд показала новорічне фото, зроблене біля ялинки.

Дата публікації
Кількість переглядів
93
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie