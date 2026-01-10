Сінді Кроуфорд у сукні кольору марсала і на шпильках відвідала церемонію у Санта-Моніці

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд відвідала церемонію вручення премії WWD Style Awards 2026, яка відбулася у Санта-Моніці.

Перед фотографами красуня постала в асиметричній сукні міді на одне плече кольору марсала, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Аутфіт Сінді доповнила бордовими босоніжками на шпильках і золотистим клатчем із пітоновим принтом.

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Кроуфорд доповнила аутфіт об’ємною зачіскою з локонами і макіяжем смокі-айс і з ніжно-рожевою помадою. У вухах у неї були золоті сережки-кільця, а на одній руці — годинник і каблучка з діамантом.

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

