- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 93
- Час на прочитання
- 1 хв
Сінді Кроуфорд у сукні кольору марсала і на шпильках відвідала церемонію у Санта-Моніці
59-річна супермодель 90-х мала гарний вигляд на фешнпремії.
Сінді Кроуфорд відвідала церемонію вручення премії WWD Style Awards 2026, яка відбулася у Санта-Моніці.
Перед фотографами красуня постала в асиметричній сукні міді на одне плече кольору марсала, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.
Аутфіт Сінді доповнила бордовими босоніжками на шпильках і золотистим клатчем із пітоновим принтом.
Кроуфорд доповнила аутфіт об’ємною зачіскою з локонами і макіяжем смокі-айс і з ніжно-рожевою помадою. У вухах у неї були золоті сережки-кільця, а на одній руці — годинник і каблучка з діамантом.
