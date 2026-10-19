Сінді Кроуфорд вперше висловилася щодо смерті сина: "Ми невтішні"

Сінді Кроуфорд із чоловіком та сином / © Associated Press

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60-річна супермодель Сінді Кроуфорд вперше публічно прокоментувала смерть свого сина Преслі Гербера. Разом із чоловіком Ренді Гербером та донькою Каєю модель опублікувала емоційне звернення в Instagram майже через місяць після трагедії.

Родина опублікувала чорно-білий портрет Преслі, зроблений фотографом Себастьяном Фаеною. У дописі рідні зізналися, що досі не можуть змиритися з цією втратою.

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«Ми невтішні через втрату нашого улюбленого сина та брата. Ми відчуваємо себе неймовірно щасливими, що Преслі був з нами 27 років. Він був прекрасною, світлою душею, яка любила і яку любили — зараз і назавжди», — написали Сінді, Ренді та Кая.

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Вони також зазначили, що пишаються тим, як Преслі поводився у житті — з добротою та відкритістю. На завершення родина подякувала всім, хто підтримував їх у цей важкий період, і додала: «До нової зустрічі, наш хлопчику. Ми любимо тебе назавжди. Мама, тато і Кая».

Нагадаємо, Преслі Гербер помер 20 вересня 2026 року у віці 27 років. На момент смерті він перебував у реабілітаційному центрі в Санта-Моніці, штат Каліфорнія. Поліція повідомляла, що розслідує цей випадок як ймовірне передозування, проте офіційна причина смерті поки що не встановлена.

Зазначимо, Преслі відкрито розповідав про проблеми з психічним здоров’ям та залежністю. Протягом багатьох років батьки підтримували сина та допомагали йому долати труднощі.

Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер з’явилися на публіці після смерті сина.

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