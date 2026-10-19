ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
373
Час на прочитання
2 хв

Сінді Кроуфорд вперше висловилася щодо смерті сина: "Ми невтішні"

Супермодель опублікувала в Мережі зворушливий допис.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Сінді Кроуфорд із чоловіком та сином

Сінді Кроуфорд із чоловіком та сином / © Associated Press

60-річна супермодель Сінді Кроуфорд вперше публічно прокоментувала смерть свого сина Преслі Гербера. Разом із чоловіком Ренді Гербером та донькою Каєю модель опублікувала емоційне звернення в Instagram майже через місяць після трагедії.

Родина опублікувала чорно-білий портрет Преслі, зроблений фотографом Себастьяном Фаеною. У дописі рідні зізналися, що досі не можуть змиритися з цією втратою.

«Ми невтішні через втрату нашого улюбленого сина та брата. Ми відчуваємо себе неймовірно щасливими, що Преслі був з нами 27 років. Він був прекрасною, світлою душею, яка любила і яку любили — зараз і назавжди», — написали Сінді, Ренді та Кая.

Вони також зазначили, що пишаються тим, як Преслі поводився у житті — з добротою та відкритістю. На завершення родина подякувала всім, хто підтримував їх у цей важкий період, і додала: «До нової зустрічі, наш хлопчику. Ми любимо тебе назавжди. Мама, тато і Кая».

Нагадаємо, Преслі Гербер помер 20 вересня 2026 року у віці 27 років. На момент смерті він перебував у реабілітаційному центрі в Санта-Моніці, штат Каліфорнія. Поліція повідомляла, що розслідує цей випадок як ймовірне передозування, проте офіційна причина смерті поки що не встановлена.

Зазначимо, Преслі відкрито розповідав про проблеми з психічним здоров’ям та залежністю. Протягом багатьох років батьки підтримували сина та допомагали йому долати труднощі.

Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер з’явилися на публіці після смерті сина.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie