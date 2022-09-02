Сини Брітні Спірс публічно розповіли про погані стосунки з матір'ю

Сини Брітні Спірс Шон і Джейден Федерлайн розповіли про свої складні стосунки з матір'ю в телеінтерв'ю.

Про це колишній чоловік Брітні Спірс Кевін Федерлайн заявив в інтерв'ю I TV News на початку цього місяця. Він казав, що його сини не бачили свою зіркову матір кілька місяців. Ймовірно, відколи Брітні вийшла заміж за Сема Асгарі, а її діти не прийшли на весілля.

Як пише Mirror, підлітки розповіли про стосунки з матір'ю публічно. В ефір інтерв'ю вийде на ITV News сьогодні.

В інтерв'ю син Брітні Джейден визнає, що їм з братом буде потрібно багато часу та зусиль, щоб відновити стосунки з мамою.

Брітні Спірс та Сем Асгарі з синами співачки / Фото: Getty Images

"Я на 100% думаю, що це можна виправити. Просто це займе багато часу і зусиль. Я просто хочу, щоб вона одужала морально. Коли вона одужає, я дуже хочу побачити її знову". В інтерв'ю хлопчик безпосередньо звертається до мами і каже: "Я дуже тебе люблю і сподіваюся на краще для тебе. Можливо, одного разу ми зможемо сісти... і знову поговорити, і ми матимемо нормальну розмову".

Зазначимо, що публічна ворожнеча спалахнула після того, як батько Шона і Джейдена – Кевін Федерлайн – в інтерв'ю на початку цього місяця заявив, що вони не бачили свою матір кілька місяців.

"Хлопчики вирішили, що не хочуть бачити її просто зараз. Минуло кілька місяців від того часу, як вони її бачили. Вони вирішили не йти на її весілля", – казав танцюрист. А також заявляв, що оголюючись перед камерою та публікуючи такі відверті знімки у своєму Instagram, Спірс дуже бентежить своїх синів-підлітків.

Брітні Спірс із синами, коли вони були ще маленькими / Фото: Getty Images

Чоловік Брітні Сем Асгарі після цього публічного приниження став на захист співачки від її колишнього – Кевіна Федерлайна.

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