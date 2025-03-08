Сини Вікторії і Девіда Бекхемів вийшли у світ з дівчатами: який мають вигляд найзавидніші молодики Британії

У британської модельєрки Вікторії Бекхем та її чоловіка відомого ексфутболіста Девіда Бекхема четверо дітей – 26-річний Бруклін, 22-річний Ромео, 20-річний Круз та 13-річна дочка Гарпер.

Однак якщо Бруклін давно одружився на Ніколі Пельтц і поїхав жити до США, то решта незаміжніх дітей пари залишаються під увагою, хоча й рідко з'являються на публіці. Цього тижня відоме сімейство прибуло разом до Парижа, оскільки там відбувся показ нової колекції Victoria Beckham сезону осінь-зима 2025-2026. Вони всі хотіли підтримати її у важливий день. Особливу увагу привернули сини Бекхемів, адже відвідали показ зі своїми дівчатами, які вбрались у луки, створені брендом Victoria Beckham.

Ромео зараз зустрічається з 23-річною Кім Тернбулл — вона діджейка та модель з Лондона, яка захоплюється музикою від самого дитинства, насамперед завдяки впливу батька, відомого діджея та засновника лейблу Ronin Records, Алекса Тернбулла. Дівчина поєднала штани і синій прозорий топ з квітковим принтом і довгим шлейфом.

Ромео Бекхем та Кім Тернбулл / Фото: Getty Images

Круз зустрічається із 28-річною Джекі Апостол — вона бразильська співачка та авторка пісень. Дівчина одягла на показ шовкову сукню-комбінацію темно-синього кольору, а також чорні туфлі на платформі.

Круз Бекхем та Джекі Апостол / Фото: Getty Images

Також захід відвідала і єдина дочка Бекхемів Гарпер, обравши елегантну шовкову сукню на тонких бретельках. Бруклін показ не відвідав.

Гарпер Бекхем із батьком / Фото: Getty Images

Читайте також: