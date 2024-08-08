Синьо-жовті, з принтом "зебра" та інші: 5 луків Ярослави Магучіх у лосинах

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка здобула золоту медаль у стрибках у висоту на Олімпійських іграх 2024, багато часу присвячує тренуванням. Тож у її гардеробі є чимало лосин, у яких вона займається спортом.

Погортавши Instagram дівчини, ми обрали 5 її луків у лосинах, які нам сподобалися найбільше.

На Олімпіаді в Парижі Ярослава з'явилася у патріотичних – синьо-жовтих – лосинах. Верх у неї був синьо-білий із зображенням українського прапора і написом Ukraine.

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

У професійній фотосесії легкоатлетка знялася у спортивному комплекті блакитно-чорного кольору, що складався з топа і лосин.

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

Має Магучіх у своєму гардеробі ще один цікавий комплект із лосинами – бежево-салатово-чорний.

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

Для тренування на стадіоні спортсменка одягла чорні лосини з принтом жовтих і салатових трикутників.

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

А ще Ярослава має стильні лосини з принтом "зебра", в яких можна не тільки тренуватися, а й виходити на прогулянку.

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

Нагадаємо, раніше ми розглянули 5 образів Ярослави Магучіх у мінішортах.

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