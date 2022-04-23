Синьо-жовтий тренд: знаменитості одягають на різні заходи образи у кольорах прапора України

Після початку повномасштабної війни в Україні компанія Pantone опублікувала на своїй сторінці в Instagram синій та жовтий кольори, які назвала вільний синій (freedom blue) та енергійний/спонукальний до дій жовтий (energising yellow). Ця подія значно вплинула на модні тенденції і кольори українського прапора стали світовим модним трендом та символом свободи.

Багато блогерів, модників і зірок стали з'являтися на різних заходах у поєднанні синього і жовтого, висловлюючи, таким чином, підтримку нашій країні, яка страждає від війни, а також підтримуючи головний модний тренд цієї весни.

Наприклад, на церемонії Latin American Music Award, яка відбувалася у Лас-Вегасі, одна з гостей заходу одягла синій жакет та жовтий комбінезон.

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Також у кольорах українського прапора з'явився один із гостей благодійного галаконцерту, організованого для підтримки народу та культури України.

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Також в українській символіці було помічено пару на показі Dior у Парижі.

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