"Сирени обірвали наш сон": гурт "Антитіла" і Ед Ширан презентували кліп на спільну пісню про війну

"Сирени обірвали наш сон": гурт "Антитіла" і Ед Ширан презентували кліп на спільну пісню про війну

Український гурт і британський артист представили музичну колаборацію.

Британський артист Ед Ширан та український гурт "Антитіла" презентували спільну пісню "2 step"/"Сирени обірвали наш сон", у якій зазвучали українська і англійська мови.

Музиканти випустили також на цю композицію кліп, який знімали без повноцінної участі учасників гурту, оскільки вони наразі захищають Батьківщину, перебуваючи в територіальній обороні.

Свою частину відео на пісню Ширан знімав ще у листопаді минулого року у Києві. Знімання відбувались на території корпусів механіко-математичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

"Пропозиція від Еда попрацювати разом – це вияв саме тієї справжньої підтримки України, яку демонструє народ Великої Британії... Мільйони людей не лише на словах, але конкретними вчинками показують, як це по-справжньому стояти за свої принципи, демократію і свободу і підставляти своє плече тим, кому воно дійсно потрібне. Здавалося б просто спільна пісня, але наскільки це символічно", - говорить фронтмен гурту Тарас Тополя.

В українському тексті синглу Тополя розповідає історію про те, як розпочалася війна для його сім'ї та про обіцянку повернутися. Подібна доля спіткала сотні українських родин, яких розлучила жахлива війна.

Кошти, зібрані з монетизації відео, Ширан перерахує на гуманітарну допомогу Україні.

Нагадаємо, гурт "Антитіла" познайомилися з Шираном у березні 2022 року під час підготовки до благодійного концерту на підтримку України у Бірмінгемі. Тоді український гурт запропонували організувати з Києвом телеміст, а відео з їхнім звернення до британського співака стало вірусним у Великій Британії. Організатори відмовили гурту "Антитіла". А Ширан, незважаючи на це, зацікавився українськими музикантами і висловив їм свою підтримку.

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