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Сішка Ронан вперше вагітна: акторка відвідала модний показ у Франції
Незабаром у сім'ї відомої акторки буде поповнення, проте вона вважає за краще не розкривати подробиці свого особистого життя.
31-річна акторка Сірша Ронан, чотириразова номінантка на «Оскар», відвідала показ круїзної колекції Модного дому Louis Vuitton, що відбувся у Palais Des Papes у Франції.
Вона вийшла на публіку у довгій сукні-комбінації чорного кольору. Вбрання було на тонких бретельках і прикрашене мереживом на декольте та асиметричному подолі, також у сукні були мереживні вставки по всій довжині.
Коли Сірша вийшла на публіку, стало зрозуміло, що вона вагітна. Для акторки це перша дитина.
Батько дитини — шотландський актор Джек Лауден. Про роман Сірші та Джека стало відомо 2018 року. Пара познайомилася на зніманнях картини «Дві королеви», де Ронан виконала роль Марії Стюарт, а Лауден зіграв її другого чоловіка, лорда Дарнлі. Минулого року вони таємно одружилися в Единбурзі після майже шести років спільного життя.