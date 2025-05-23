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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
62
Час на прочитання
1 хв

Сішка Ронан вперше вагітна: акторка відвідала модний показ у Франції

Незабаром у сім'ї відомої акторки буде поповнення, проте вона вважає за краще не розкривати подробиці свого особистого життя.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сірша Ронан

Сірша Ронан / © Getty Images

31-річна акторка Сірша Ронан, чотириразова номінантка на «Оскар», відвідала показ круїзної колекції Модного дому Louis Vuitton, що відбувся у Palais Des Papes у Франції.

Вона вийшла на публіку у довгій сукні-комбінації чорного кольору. Вбрання було на тонких бретельках і прикрашене мереживом на декольте та асиметричному подолі, також у сукні були мереживні вставки по всій довжині.

Сірша Ронан / © Getty Images

Сірша Ронан / © Getty Images

Коли Сірша вийшла на публіку, стало зрозуміло, що вона вагітна. Для акторки це перша дитина.

Батько дитини — шотландський актор Джек Лауден. Про роман Сірші та Джека стало відомо 2018 року. Пара познайомилася на зніманнях картини «Дві королеви», де Ронан виконала роль Марії Стюарт, а Лауден зіграв її другого чоловіка, лорда Дарнлі. Минулого року вони таємно одружилися в Единбурзі після майже шести років спільного життя.

Сірша Ронан та Джек Лауден позують для фото на церемонії вручення премії «Еммі» 2024 року / © Associated Press

Сірша Ронан та Джек Лауден позують для фото на церемонії вручення премії «Еммі» 2024 року / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
62
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