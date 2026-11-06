Сьюкі Вотергаус показала рідкісні фото доньки від Роберта Паттінсона, яку вони приховують від громадськості

Сьюкі Вотергаус, фото: instagram.com/sukiwaterhouse

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Британська співачка та акторка Сьюкі Вотергаус поділилася рідкісними сімейними знімками з донькою від голлівудського актора Роберта Паттінсона. Знаменитість опублікувала серію фотографій в Instagram, де показала, як проводить час з малечею далеко від світських заходів.

Донька Сьюкі Вотергаус і Роберта Паттінсона, фото: instagram.com/sukiwaterhouse

На знімках донька подружжя, якій зараз близько двох з половиною років, зображена під час прогулянок із 34-річною акторкою в лісі та парку розваг. Сьюкі поділилася зворушливими моментами їхнього спільного відпочинку, однак, як і раніше, не стала показувати обличчя дівчинки крупним планом.

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Донька Сьюкі Вотергаус і Роберта Паттінсона, фото: instagram.com/sukiwaterhouse

Сьюкі Вотергаус із донькою, фото: instagram.com/sukiwaterhouse

Зазначимо, Вотергаус і Паттінсон ретельно оберігають доньку від публічності та практично не публікують її фотографії. Пара намагається не розкривати подробиці життя дитини, тому кожен новий сімейний знімок викликає інтерес у шанувальників.

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Нагадаємо, Сьюкі Вотергаус і Роберт Паттінсон разом з 2018 року. У березні 2024 року у них народилася донька, а в грудні того ж року актор підтвердив, що вони з співачкою заручені. Незважаючи на популярність батьків, пара воліє вести досить закрите сімейне життя.

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