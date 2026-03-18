Сьюкі Вотергаус в еклектичній сукні з архітектурним декольте прийшла підтримати Паттінсона на заході

Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Реклама

На прем’єру свого нового фільму «Любить не любить» з’явилася британська акторка, модель і співачка Сьюкі Вотергаус, яка є коханою Роберта Паттінсона. Вона прийшла підтримати його у важливий день і вийшла на фотокол.

34-річна знаменитість обрала дуже незвичну сукню від бренду Harris Reed з колекції осінь-зима 2026.

Сукня одразу привернула увагу, адже мала дуже еклектичний дизайн — поєднувала в собі корсет та різні тканини. Цікаво було оформлене й декольте, адже було архітектурним і прикрашеним пір’ям. Також у вбранні поєднані різні принти.

Реклама

Сьюкі доповнила образ прикрасами та високою зачіскою-пучком. Під час фотографування вона позувала з Робертом, який одягнув нестандартний для себе ансамбль — персиковий костюм Dior у поєднанні з зеленою сорочкою.

Сьюкі Вотергаус і Роберт Паттінсон / © Associated Press

Ця поява пари відбулася практично одразу після Vanity Fair Oscar Party, де Вотергаус продемонструвала вишукану та сміливу сукню від Tamara Ralph.

