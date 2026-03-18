Сьюкі Вотергаус в еклектичній сукні з архітектурним декольте прийшла підтримати Паттінсона на заході
Пара з’явилася на червоній доріжці як справжній модний дует.
На прем’єру свого нового фільму «Любить не любить» з’явилася британська акторка, модель і співачка Сьюкі Вотергаус, яка є коханою Роберта Паттінсона. Вона прийшла підтримати його у важливий день і вийшла на фотокол.
34-річна знаменитість обрала дуже незвичну сукню від бренду Harris Reed з колекції осінь-зима 2026.
Сукня одразу привернула увагу, адже мала дуже еклектичний дизайн — поєднувала в собі корсет та різні тканини. Цікаво було оформлене й декольте, адже було архітектурним і прикрашеним пір’ям. Також у вбранні поєднані різні принти.
Сьюкі доповнила образ прикрасами та високою зачіскою-пучком. Під час фотографування вона позувала з Робертом, який одягнув нестандартний для себе ансамбль — персиковий костюм Dior у поєднанні з зеленою сорочкою.
Ця поява пари відбулася практично одразу після Vanity Fair Oscar Party, де Вотергаус продемонструвала вишукану та сміливу сукню від Tamara Ralph.