Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
1 хв

Сюрприз для шанувальників: модель Гайді Клум показала всіх своїх чотирьох дітей

Зірка з’явилася на публіці зі своєю великою родиною.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Гайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

Модель і телеведуча Гайді Клум, яка відома своєю пристрастю до перфомансів, влаштувала цьогоріч на батьківщині в Німеччині власний фестиваль, який назвала HeidiFest, а відбувся він напередодні національного «Октоберфесту».

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

52-річна супермодель організувала свято з національними костюмами, пивною діжкою і ласощами у вигляді кренделів, а також взяла з собою всіх своїх дітей, яких у неї аж четверо. Зазвичай на публіці з’являється тільки старша донька Клум — Лені, бо вона також будує на кар’єру моделі, а решта її дітей вважають за краще не з’являтися на заходах з матір’ю. Також підтримати Гайді прийшов її чоловік Том Каулітц і його брат-близнюк Білл — учасники гурту Tokio Hotel.

Лені Клум, Генрі Семюель зі своєю дівчиною, Том Каулітц і Гайді Клум зі своєю матір’ю, Білл Каулітц, Йохан і Лу Семюель / © Getty Images

Лені Клум, Генрі Семюель зі своєю дівчиною, Том Каулітц і Гайді Клум зі своєю матір’ю, Білл Каулітц, Йохан і Лу Семюель / © Getty Images

З Томом Каулітцем Гайді одружена понад шість років. Вони зустрічалася рік до весілля, і він на 16 років за неї молодший.

Дата публікації
Кількість переглядів
21
