Сюрприз для шанувальників: зірки культового серіалу "Бруклін 9-9" позували на червоній доріжці

Мелісса Фумеро і Стефані Беатріс — зірки культового комедійного серіалу «Бруклін 9-9» — разом відвідали 40-ву щорічну церемонію вручення премії Imagen Foundation.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Мелісса Фумеро і Стефані Беатріс

Мелісса Фумеро і Стефані Беатріс / © Getty Images

Захід відбувся в готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз. Мелісса Фумеро одягла романтичну сукню від бренду Zimmermann. Її вбрання було світлим, з квітковим принтом і з глибоким V-подібним декольте. Образ вона доповнила клатчем-коробкою, золотистими босоніжками на підборах, прикрасами і зачіскою.

А ось Стефані Беатріс віддала перевагу вбранню відтінку металік від бренду Francesca Miranda. Це була довга гламурна сукня з камінням на тонких бретельках, яка також ідеально підкреслювала фігуру акторки.

Мелісса Фумеро і Стефані Беатріс / © Getty Images

Мелісса Фумеро і Стефані Беатріс / © Getty Images

Нагадаємо, що американський ситком «Бруклін 9-9», створений Деніелом Гуром і Майклом Шуром, виходив від 2013-го до 2021 року. Його добре оцінили публіка й критики, і він отримав дві премії «Золотий глобус»: «Найкращий комедійний телесеріал» і «Найкраща чоловіча роль у комедійному телесеріалі».

У ньому розповідалося про сімох детективів поліцейського департаменту Нью-Йорка та їхні робочі будні. У кожній серії вони розкривали злочини, багато дуркували, жартували, але також завжди залишалися друзями, які підтримують одне одного.

Серіал «Бруклін 9-9» / © Getty Images

Серіал «Бруклін 9-9» / © Getty Images

