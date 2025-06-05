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- Шоу-бізнес
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Сюрприз для всіх: Джуліанна Мур відвідала захід із дорослим сином-копією
Акторка рідко бере дітей на червоні доріжки, тому поява її сина привернула багато уваги.
Голлівудська акторка та лауреатка «Оскара» — 64-річна Джуліанна Мур — відвідала прем’єру картини «Долина Ехо», в якій зіграла разом із висхідною зіркою Сідні Свіні. Вона сяяла перед камерами в елегантній чорній оксамитовій сукні з незвичайними рукавами, але не сама, а в компанії свого дорослого сина — 27-річного Калеба Фрейндліха.
Син зірки позував з нею для фото, і як і мати носив вбрання чорного кольору. Калеб одягнув просту вільну футболку, мішкуваті штани та лофери, які носив у поєднанні з білими шкарпетками.
Калеб — музикант і багато у коледжі грав у баскетбол. Його батько — Барт Фрейндліх — американський режисер, сценарист і продюсер, з яким Мур одружилася 2003 року, після довгих років стосунків.
Зараз Калеб Фрейндліх закоханий у свою давню подругу, а тепер і наречену, Кібрію Морган, з якою він заручився. Знімками коханої він часто ділиться у своїй соцмережі.