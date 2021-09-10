Сів за штурвал літака: лідер гурту Pianoбой Дмитро Шуров став пілотом

Музикант взяв участь у фотопроєкті.

Дмитро Шуров втілив свою дитячу мрію – він став пілотом. Артист взяв участь у фотопроєкті "Якби не шоубізнес".

Фотознімання відбувалися на частині злітної смуги на території міжнародного українського аеропорту "Бориспіль". Одна із українських авіакомпаній надала для проєкту сучасний літак, трансфер і стюардес.

Дмитро Шуров/Пресслужба

Для музиканта розповіли деталі роботи пілота та провели екскурсію тими місцями, вхід до яких пересічним пасажирам закритий.

Дмитро Шуров/Пресслужба

Дмитро Шуров/Пресслужба

Команда проєкту побувала у потаємних куточках аеропорту та ознайомилась з роботою такого великого і злагодженого механізму.

Дмитро Шуров/Пресслужба

"День знімання став історичним днем у моєму житті, адже я вперше побував у кабіні сучасного літака. Дуже класно побути пілотом хоча б на кілька годин, поспілкуватися зі стюардесами, побути у пустому літаку та подивитися на інший бік – внутрішній – роботи аеропорту!

Дмитро Шуров/Пресслужба

З дитинства я мріяв лише про дві професії – музиканта та пілота громадянської авіації. Ці дві професії пов’язані з дивом! Ми всі знаємо про диво польоту, але музика це теж диво – вона здатна з’являтися нізвідки і об’єднувати людей. Перелітавши по всьому світу на різних літаках (і на радянських, і на сучасних) і перегравши на всіх можливих сценах (і у маленьких клубах, і у "Палаці спорту") – я зрозумів, що це приблизно одне й те саме! Я дуже радий, що по суті займаюся польотом – і через музику "літаю" разом з людьми. Тим самим рятую їх від буденності так, як рятує несподіваний політ на літаку!" – поділився враженнями Дмитро Шуров.

Ексклюзивними кадрами бекстейджу знімання фотопроєкту "Якби не шоубізнес" поділилися з нами організатори.

Дмитро Шуров/Пресслужба

Дмитро Шуров/Пресслужба

Дмитро Шуров/Пресслужба

Фотопроєкт "Якби не шоубізнес" - це соціально-орієнтований меседж до молоді, яка шукає себе. У сучасному світі соцмереж дуже розвинута пропаганда розвитку себе як публічної людини. Актори, співаки, блогери, ведучі своєю участю у цьому фотопроєкті демонструють, що є такі професії, які не "на слуху" у соцмережах і не "ведуть" за собою мільйони підписників, але вони вкрай важливі для формування майбутнього здорового суспільства. У такому повноцінному суспільстві кожен знаходить себе, своє місце і свою справу - не ту, яка просто "модна", а до якої є хист і лежить душа.

Результатом проєкту незабаром планується фотовиставка, де на знімках зірки постануть в образах професій, про які вони мріяли у дитинстві. На фотовиставку будуть запрошені всі герої проєкту, серед яких Павло Зібров, Влад Яма, Марія Бурмака, Олександр Пономарьов,Руслан Сенічкін, Віктор Павлік, Тарас Цимбалюк та інші.

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