Сивина - це модно: 5 знаменитостей, які задають новий тренд

В останні роки мода кардинально змінилася, і багато голлівудських зірок задали новий тренд на сиве волосся. Більше сріблясті пасма не асоціюється зі старінням, а улюблені акторки все частіше демонструють публіці своє натуральне волосся або навмисно фарбують його в сірі відтінки, подаючи, таким чином, чудовий приклад іншим жінкам.

Сара Джессіка Паркер

Головна модниця Голлівуду часто змінювала свій імідж і бувала то блондинкою, то шатенкою, але останнім часом знаменитість досить часто з'являється на публіці з сивими пасмами.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Енді Макдавелл

Зірка фільму "День бабака" не часто з'являється на публіці, але під час свого останнього виходу на червоній доріжці Каннського кінофестивалю вона була не лише у сріблястій сукні, але з розкішним укладанням. Акторка відмовилася від фарбування, і теж надає перевагу натуральному сивому відтінку.

Енді МакДауелл в Каннах / Фото: Associated Press

Александра Грант

Кохана актора Кіану Рівза, 48-річна американська художниця Александра Грант, теж віддає перевагу сивині. По зачісці Александри помітно, що своє волосся вона у сивий саме фарбує, адже іноді змінює відтінок.

Фото: Getty Images

Даян Кітон

Це одна з найнеординарніших акторок Голлівуду, яка любить не лише штанні костюми і капелюхи, але зачіску каре. Також зірка вирішила не фарбувати своє волосся, коли почала з'являтися сивина і, як бачимо, цей стиль їй дуже личить.

Меріл Стріп

Раніше запальна блондинка, а тепер одна з найефектніших сивочолий акторок. Вперше всі захопилися тим, який Меріл гармонійний вигляд має з цим відтінком у фільмі "Диявол носить Prada", але надалі зробила сивину своєю фішкою і перестала зафарбовувати коріння.

Меріл Стріп / Фото: Getty Images

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