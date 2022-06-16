"Сивина зробила мене щасливішою": 64-річна Енді Макдавелл розповіла про досвід прийняття свого віку

Знаменита актриса розповіла про те, як почувається у свої 64 роки, чого навчилася і чому вирішила не зафарбовувати сивину.

Влітку минулого року Енді Макдавелл викликала фурор у Каннах, коли прийшла на церемонію з розкішною гривою сивого волосся та чорним педикюром. Після цього багато знаменитостей наслідували її приклад і припинили зафарбовувати сивину.

Нещодавно акторка розповіла PEOPLE, що насправді на цей образ її надихнула власна сестра:

"Моя сестра повністю сива, і вона всього на 18 місяців старша за мене. Я думала, що в сріблястому кольорі вона має набагато красивіший виглад. Я заздрила".

Енді Макдавелл / Фото: Getty Images

«Припинила фарбувати волосся Енді під час пандемії COVID:

"Я відчула, що буду щасливішою з таким кольором волосся. І я стала щасливішою. ​​Мені це дуже подобається.... Мені 64 роки, зрештою, я стану повністю сивою. І я хочу отримати цей досвід, щоб відчути, що це таке».

Енді Макдавелл / Фото: Associated Press

За словами Макдавелл, прийняття природного кольору волосся є частиною масштабних зусиль, спрямованих на те, щоб почуватися комфортніше у своєму тілі:

"Ваш живіт теж стає більшим, коли ви стаєте старшою. І у мене було троє дітей. Мені постійно доводиться працювати над тим, щоб полюбити цю частину мого тіла. Це так важко... Навіть якщо ви тренуєтеся, а я тренуюся весь час — ходжу пішки, займаюся йогою, харчуюся дуже здоровою їжею — ви не можете цього кардинально змінити".

Енді Макдавелл / Фото: Associated Press

Розповіла акторка і про менопаузу:

"Повірте мені, після неї стає ще важче. Тому що після менопаузи ваші гормони змінюються, ваша форма змінюється. І у мене дуже проникливе око. Я це бачу. Я бачу це на інших людях, я бачу це в собі".

Енді Макдавелл / Фото: Getty Images

Енді вважає, що бути добрішим до себе — це постійна щоденна робота, але з кожним днем ​​вона стає все успішнішою:

"Старіння — це дуже, дуже інтимний урок любові до себе, тому що ви не можете зупинити це. Це все одно відбудеться".

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