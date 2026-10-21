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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
2 хв

Сієна Міллер опублікувала рідкісні фото зі своїм бойфрендом, який на 14 років молодший за неї

Зірка привітала коханого з ювілеєм.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Сієна Міллер та Олі Грін

Сієна Міллер та Олі Грін / © Associated Press

44-річна акторка Сієнна Міллер опублікувала у своєму Instagram серію фото, на яких вона зазнімкована разом зі своїм коханим — актором Олі Гріном. 20 жовтня йому виповнилося 30 років, і публікація приурочена саме до цієї події.

У підписі до фото вона назвала свого хлопця найкращим батьком, сином і другом.

Олі Грін, фото: instagram.com/siennathing

Олі Грін, фото: instagram.com/siennathing

Сієна Міллер та Олі Грін, фото: instagram.com/siennathing

Сієна Міллер та Олі Грін, фото: instagram.com/siennathing

Сієна Міллер та Олі Грін, фото: instagram.com/siennathing

Сієна Міллер та Олі Грін, фото: instagram.com/siennathing

А на одному зі знімків акторка продемонструвала на пальці обручку з великим каменем.

Сієна Міллер та Олі Грін, фото: instagram.com/siennathing

Сієна Міллер та Олі Грін, фото: instagram.com/siennathing

Зазначимо, Сієна та Олі разом із 2022 року. Вони познайомилися на вечірці на честь Геловіна у спільних друзів. Незважаючи на різницю у віці майже в 15 років, між ними зав’язалися стосунки, які з часом переросли у серйозний роман. Акторка зізнавалася, що спочатку її бентежила різниця у віці, проте вона була вражена зрілістю Олі та його ставленням до жінок.

На початку 2024 року у пари народилася донька. У травні 2026 року Сієнна та Олі повідомили про народження другої спільної дитини, але подробицями про малюка не поділилися. У червні того ж року стало відомо про заручини закоханих.

У Сієни також є донька Марлоу, яка народилася у 2012 році під час її стосунків з актором Томом Старріджем. Раніше Міллер також була заручена з Джудом Лоу, проте пара розійшлася.

Нагадаємо, раніше Сієнна Міллер з’явилася на червоній доріжці разом зі своєю 14-річною донькою.

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