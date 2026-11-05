Сієнна Міллер позувала у вінтажній мінісукні з ефектним драпуванням, що нагадувало турнюр

Сієнна Міллер / © Associated Press

Реклама

На прем’єрі нового фільму Madden у Каліфорнії 44-річна акторка Сієнна Міллер з’явилася в ефектному образі, натхненному естетикою 90-х. Для виходу на червону доріжку зірка обрала вінтажну мінісукню від Emanuel Ungaro з кутюрної колекції весна-літо 1992 року. Лаконічний силует і довжина міні поєднувалися з виразними драпуваннями на спині, які нагадували турнюр.

Сієнна Міллер / © Associated Press

Образ Сієнна доповнила мінімалістичними босоніжками на тонких ремінцях, які практично не привертали уваги та дозволяли свої ніжно-рожевій сукні залишатися головним акцентом образу. Світле волосся акторка уклала м’якими хвилями у високу зачіску, а для макіяжу обрала ніжну рожеву палітру, що додала її зовнішності свіжості.

Реклама

Завдяки поєднанню культового вінтажного вбрання, делікатних аксесуарів і природного макіяжу Міллер мала вигляд, ніби щойно зійшла з подіуму 90-х.

Реклама

Сієнна Міллер / © Associated Press

Але це не перша осіння поява Міллер перед камерами, адже 28 жовтня разом зі своїм коханим Олі Гріном Сієнна відвідала на галазахід Airbnb у Лос-Анджелесі для якого обрала вечірню довгу сукню зі складками від Alberta Ferretti.

Сієнна Міллер і Олі Грін / © Associated Press

Сієнна Міллер / © Associated Press

Новини партнерів