- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 31
- Час на прочитання
- 1 хв
Сієнна Міллер у сукні в стилі бохошик відвідала тенісний турнір
Замість обрала романтичну літню сукню.
Відома своєю любов’ю до бохостилю акторка Сієнна Міллер відвідала Вімблдонський тенісний турнір. Для появи на цьому престижному заході вона обрала блакитно-білу сукню від McQueen з легкої тканини.
Модель привертала увагу складками та рюшами, що тягнулися вздовж передньої частини сукні, а корсетний верх чудово підкреслював силует. Глибокий квадратний виріз горловини та широкі бретельки підкреслювали романтичний характер сукні, а асиметричний поділ з хвилястими рюшами додав більше цікавості образу.
Образ вонда доповнила білими босоніжками і сумкою від Métier, а також вклала волосся у легкі локони і додала кілька вишуканих прикрас.
У ложі Сієнна сиділа разом з Анною Вінтур та Ніколь Кідман.