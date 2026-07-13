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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
31
Час на прочитання
1 хв

Сієнна Міллер у сукні в стилі бохошик відвідала тенісний турнір

Замість обрала романтичну літню сукню.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Ніколь Кідман, Анна Вінтур, Сієнна Міллер

Ніколь Кідман, Анна Вінтур, Сієнна Міллер / © Associated Press

Відома своєю любов’ю до бохостилю акторка Сієнна Міллер відвідала Вімблдонський тенісний турнір. Для появи на цьому престижному заході вона обрала блакитно-білу сукню від McQueen з легкої тканини.

Модель привертала увагу складками та рюшами, що тягнулися вздовж передньої частини сукні, а корсетний верх чудово підкреслював силует. Глибокий квадратний виріз горловини та широкі бретельки підкреслювали романтичний характер сукні, а асиметричний поділ з хвилястими рюшами додав більше цікавості образу.

Сієнна Міллер / © Getty Images

Сієнна Міллер / © Getty Images

Образ вонда доповнила білими босоніжками і сумкою від Métier, а також вклала волосся у легкі локони і додала кілька вишуканих прикрас.

У ложі Сієнна сиділа разом з Анною Вінтур та Ніколь Кідман.

Ніколь Кідман, Анна Вінтур, Сієнна Міллер / © Associated Press

Ніколь Кідман, Анна Вінтур, Сієнна Міллер / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
31
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