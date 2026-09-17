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- Шоу-бізнес
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Сієнна Міллер вийшла на червону доріжку з 14-річною донькою: підлітка дуже схожа на маму
Акторка, яка у квітні втретє стала мамою, привернула увагу ефектною сукнею, а юна донька з гордістю підтримувала її на червоній доріжці.
Акторка Сієнна Міллер прийшла на лондонську прем’єру свого нового серіалу «Війна» разом із донькою Марлоу. Захід відбувся в середу в кінотеатрі Odeon Luxe на Лестер-сквер.
44-річна акторка виховує старшу 14-річну доньку разом зі своїм колишнім бойфрендом, актором Томом Стерріджем, з яким зустрічалася чотири роки — до липня 2015-го. Згодом Сієнна народила двох дітей від свого нареченого Олі Гріна.
Марлоу супроводжувала свою маму на червоній доріжці. Сієнна ніжно обіймала доньку, яка була одягнена у жовту футболку з графічним принтом, чорну шовкову спідницю міді та балетки. На плечі у підлітки можна також помітити чорну сумку.
Сієнна ж вразила цікавим та без сумніву креативним образом — вона одягнула сукню без бретелей, що була оздоблена пір’ям від бренду Dilara Fındıkoğlu.
Вбрання вишукано підкреслювало фігуру, а на спині сукню прикрашало шнурування.