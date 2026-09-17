ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
1 хв

Сієнна Міллер вийшла на червону доріжку з 14-річною донькою: підлітка дуже схожа на маму

Акторка, яка у квітні втретє стала мамою, привернула увагу ефектною сукнею, а юна донька з гордістю підтримувала її на червоній доріжці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Сієнна Міллер

Сієнна Міллер / © Associated Press

Акторка Сієнна Міллер прийшла на лондонську прем’єру свого нового серіалу «Війна» разом із донькою Марлоу. Захід відбувся в середу в кінотеатрі Odeon Luxe на Лестер-сквер.

44-річна акторка виховує старшу 14-річну доньку разом зі своїм колишнім бойфрендом, актором Томом Стерріджем, з яким зустрічалася чотири роки — до липня 2015-го. Згодом Сієнна народила двох дітей від свого нареченого Олі Гріна.

Сієнна Міллер і її донька Марлоу / © Getty Images

Сієнна Міллер і її донька Марлоу / © Getty Images

Марлоу супроводжувала свою маму на червоній доріжці. Сієнна ніжно обіймала доньку, яка була одягнена у жовту футболку з графічним принтом, чорну шовкову спідницю міді та балетки. На плечі у підлітки можна також помітити чорну сумку.

Сієнна ж вразила цікавим та без сумніву креативним образом — вона одягнула сукню без бретелей, що була оздоблена пір’ям від бренду Dilara Fındıkoğlu.

Сієнна Міллер / © Associated Press

Сієнна Міллер / © Associated Press

Вбрання вишукано підкреслювало фігуру, а на спині сукню прикрашало шнурування.

Сієнна Міллер / © Associated Press

Сієнна Міллер / © Associated Press

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie