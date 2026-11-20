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У шостому випуску «Холостяка-15» проєкт несподівано покинула 24-річна Єлизавета Колношенко, яка ще на першій вечірці отримала від головного героя В’ячеслава Кравцова троянду першого враження. Її романтична історія завершилася ще до церемонії троянд через конфлікт, пов’язаний із телефонним дзвінком іншому чоловікові.

Після перегляду відеозвернень від рідних учасниць Холостяк запросив Єлизавету на особисту розмову, під час якої вирішив з’ясувати ситуацію з її телефонним дзвінком чоловікові на ім’я Стас.

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За словами В’ячеслава, команда проєкту повідомила йому, що дівчина позичила телефон і зателефонувала цьому чоловікові, хоча згодом заперечувала факт дзвінка. Коли В’ячеслав запитав Єлизавету про ситуацію, вона спочатку не підтвердила, що телефонувала Стасові. Однак баскетболіст мав скриншоти історії викликів із номером телефону.

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Спочатку учасниця пояснила, що телефонувала своїй помічниці, потім сказала, що це був IT-фахівець. Зрештою Єлизавета зізналася, що Стас допомагав їй із доставленням валіз із речами, оскільки її батько багато працює і не має на це часу.

Кравцова обурив не стільки сам дзвінок, скільки те, що дівчина не розповіла йому правду одразу. Він зазначив, що міг би заплющити очі на цю ситуацію, якби Єлизавета була з ним відвертою.

На думку Холостяка, учасниця почала говорити правду лише після того, як він навів конкретні докази. Це змусило його засумніватися в її щирості.

У результаті В’ячеслав вирішив не продовжувати знайомство з Єлизаветою і попросив її покинути проєкт.

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Нагадаємо, Єлизавета Колношенко, яка родом із Херсона, мешкає у Києві. Вона займається підприємництвом і є співзасновницею діджитал-агенції, яка спеціалізується на просуванні брендів у соцмережах.

Під час першого знайомства Єлизавета вирішила здивувати баскетболіста музичним талантом і зіграла для нього на фортепіано. Її виступ справив на Холостяка враження, тому саме їй він подарував троянду першого враження.

У п’ятому випуску Єлизавета разом із Дар’єю Харитоновою вирушила на подвійне побачення з Кравцовим. Дівчата змагалися на велотреку, а переможниця отримувала право обрати, як продовжиться зустріч. Перемогу здобула Дар’я, яка обрала відпочинок у СПА. В’ячеслав і Єлизавета провели разом час, роблячи одне одному масаж.

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