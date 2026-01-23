Скандал із танцем: гість, який був присутній на весіллі Брукліна і Ніколи Пельтц, викрив сина Бекхемів у брехні

Вікторія Бекхем та Бруклін Бекхем / © Getty Images

Один з очевидців, який був присутній на весіллі Бекхема і Пельтц, розповів про той самий танець, який за словами Брукліна зіпсував його весілля з Ніколою.

Daily Mail ексклюзивно опублікували це свідчення, яке повністю суперечить твердженням Брукліна про те, що мати зіпсувала його перший танець.

«Я ніколи в житті не почував себе незручніше або так принижено», — заявив Бруклін у своєму посту в Instagtram. Але, за словами цього гостя, який поговорив із Daily Mail, все було не зовсім так. Не Марк Ентоні запросив Вікторію на сцену, а сам Бруклін. Пізніше до них приєдналися Девід та Гарпер Севен, пише vanitatis.

«Того ж вечора Бруклін та Нікола виконали свій перший танець. Грала група, і все було романтично та красиво. Потім настала черга Ніколи танцювати з батьком. Після цього була дискотека, і лише потім Вікторія та Бруклін танцювали разом. Це сталося через кілька годин після першого танцю», — розповів свідок, що збігається з першою, офіційнішою версією, яку в ексклюзивному інтерв’ю про весілля публікував британський Vogue.

Виявляється, цю статтю було схвалено авторами. Тобто, Бруклін та Нікола самі підписали угоду, яка дозволяє їм переглядати чернетку до публікації, тому кожне слово цього репортажу було перевірено парою.

Це не єдина суперечність, яку Бруклін допустив щодо того ексклюзивного інтерв’ю, опублікованого у Vogue.

Існують також різні версії щодо весільної сукні нареченої і, як ми вже писали раніше, свідчення не сходяться і слова Брукліна Бекхема про весільну сукню викликали багато запитань.