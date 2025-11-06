Скандал на конкурсі «Міс Всесвіт 2025»: що сталося і хто кого публічно образив

Фатіма Бош із Мексики

Під час одного із заходів, який до того ж транслювався у прямому ефірі у Facebook, президент організації Miss Grand International — Нават Ітсарагрісіл — який також за сумісництвом і віце-президент організації «Міс Всесвіт», публічно принизив представницю Мексики — 25-річну Фатіму Бош.

Нават Ітсарагрісіл

Чоловік звинуватив учасницю у тому, що вона не виконала зобов’язань щодо просування Таїланду, де проводиться конкурс.

«Мексика де ви? Я чув, що ви відмовилися публікувати все, що стосується Таїланду та наших заходів. Це правда? Чи можете ви це зробити? Тому що наш персонал повідомив, що ваш директор наказав не публікувати нічого, пов’язаного із країною-господаркою. Запитаю востаннє. Ви можете дотримуватися наших правил? Можете постити? Чи можете працювати, просуваючи Таїланд?».

Фатіма Бош в кінці зали у зеленій сукні. Дівчина встала почувши звинувачення на свою адресу

Потім між Фатімою та Наватом розгорілася гаряча суперечка. Дівчина зізналася, що неправильно зрозуміла, що саме від неї «вимагалося». Тоді Нават звинуватив її в тому, що вона слухає вказівки свого директора з Мексики, додавши: «Якщо ти слухаєш накази свого національного директора — ти дурна».

Фатіма відповіла: «Ми поважаємо вас, так само, як і ви повинні поважати нас. Я тут, представляючи свою країну, і не моя провина, що у вас проблеми з моєю організацією».

Нават Ітсарагрісіл говорить до учасниць

На що Нават сказав: «Ні, ти повинна спершу вислухати мене, а потім сперечатися».

Також чоловік почав показувати дівчині сісти і погрожувати охороною. У цей момент кілька учасниць, зокрема чинна Міс Всесвіт Вікторія Кʼєр, вийшли з кімнати на знак солідарності з представницею Мексики.

Учасниці конкурсу виходять із зали

Учасниці конкурсу виходять із зали

Під час інтерв’ю, опублікованого на сторінці @miss.ardor в Instagram, Фатіма ще раз підтвердила своє рішення захищати себе.

«Я просто хочу, щоб моя країна знала: я не боюся, щоб мій голос було почуто. Він тут, сильніший, ніж будь-коли. У мене є мета. Мені є що сказати», — сказала дівчина, а також додала: «Ми живемо у XXI столітті, і я — не лялька, яку можна фарбувати, укладати та переодягати. Я приїхала сюди, щоб бути голосом усіх жінок і дівчат, які борються за свої справи, і щоб сказати своїй країні, що я повністю віддана цій місії».

Організація Miss Universe Mexico також висловила свою позицію, опублікувавши заяву: «Те, що сталося сьогодні з @fatimaboschfdz у Таїланді, є неприйнятним. Жодна жінка, за жодних обставин, не заслуговує на образи чи приниження».

4 листопада президент конкурсу Рауль Роча Канту засудив Навата за його «жорстокі дії» щодо Фатіми. Він зазначив, що тайський бізнесмен «принизив, образив і проявив неповагу, а також серйозно перевищив межі, викликавши охорону, щоб залякати беззахисну жінку, намагаючись змусити її замовкнути». Також Роча Канту повідомив, що участь Навата у цьогорічних заходах обмежена.

Після розголосу Нават вибачився за свою поведінку щодо Фатіми.

«Якщо хтось почувався погано, якщо комусь було незручно… я прошу вибачення у всіх,» — сказав він.

Попри скандал, конкурс все ж відбудеться 21 листопада. Україну представлятиме цього року 26-річна Софія Ткачук із Рівного.