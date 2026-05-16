Скандал на «Євробаченні»: організатори допустили повернення Росії попри війну проти України

Виконавчий директор «Євробачення» Мартін Грін допустив, що Росія може знову взяти участь у пісенному конкурсі навіть попри триваючу війну проти України.

Про це повідомляє LBC.

Під час розмови про можливе повернення РФ до конкурсу Грін відповів: «Теоретично, так».

За його словами, це може статися у разі, якщо російський мовник перестане бути «рупором Кремля», припинить поширювати пропаганду та відповідатиме стандартам незалежності Європейської мовної спілки (EBU).

Грін також заявив, що саме вторгнення однієї країни в іншу не є автоматичною причиною для виключення з ЄМС або «Євробачення».

Він наголосив, що Росію відсторонили не через сам факт війни проти України, а через «втрату незалежності медіа» та через глобальний консенсус щодо недопущення її до участі.

Такі заяви викликали хвилю критики у британському парламенті.

Депутат від Ліберально-демократичної партії Том Гордон назвав слова Гріна «приголомшливим зізнанням» та «моральним боягузтвом».

«Мартін Грін цього тижня розповідав світові, що „Євробачення“ — це нейтральний простір, побудований на цінностях. Тепер ми знаємо, що ці цінності умовні. Якщо достатньо країн відвернуть погляд, вони теж це зроблять», — заявив він.

Гордон також назвав позицію виконавчого директора конкурсу «жахливою зрадою України» та повідомив, що готує парламентський запит із цього приводу.

«Мартін Грін повинен виправити ситуацію та запевнити нас, що Росії не дозволять повернутися до „Євробачення“, поки триває війна Путіна в Україні», — наголосив депутат.

Його підтримав депутат від Лейбористської партії Джош Ньюбері. За його словами, Грін «зруйнував власний аргумент двослівною відповіддю».

«Протягом кількох років EBU ховалася за мовою цінностей та демократичного процесу. Тепер ми знаємо, що коли це мало значення, рішення заборонити Росію взагалі не мало нічого спільного з цінностями чи принципами», — сказав він.

