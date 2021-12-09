Скандал у Модному домі: Chanel розкритикували через адвент-календар

На честь 100-річного ювілею Chanel №5 французький Модний дім випустив свій перший адвент-календар, але він нікому не сподобався.

Різдвяно-новорічний період — час не лише святкової атмосфери, аромату мандаринів та яскравих гірлянд, але й важливий час для багатьох брендів, щоб вдало пропіарити себе. Останніми роками одним з найпопулярніших способів заявити про себе стали адвент-календарі — гарні коробки з 25 пронумерованими скриньками, в яких лежать по одному предметові від одного або декількох брендів, найчастіше косметичних.

Прийшла до нас ця традиція з Німеччини, де існувала традиція в період Адвента — передріздвяного часу — вести відлік до Різдва. Дитина мала щодня відкривати по одній скриньці, де найчастіше лежали солодощі. В останній, 25-й скриньці, зазвичай подарунок був найбільшим і найціннішим, бо відкривалася вона у день Різдва. Традиція дуже популярна й досі у багатьох європейських країнах.

Кілька років тому деякі косметичні бренди почали створювати такі адвент-календарі, але всередину скриньок класти не солодощі, а косметику: свої бестселери, новинки або предмети однієї колекції, іноді такі навіть спеціально випускаються під адвенти.

Календарі почали викликати дикий ажіотаж та захоплення, тому багато брендів напередодні свят розпочали випускати свої версії адвентів, іноді навіть у кількох версіях, наприклад, на 9, 12, 24 та 25 днів. Переважно про них мало хто говорив не з б'юті-світу, але особливий резонанс викликав у 2021-му календар бренду Chanel, який вони приурочили до 100-річчя знаменитого аромату Chanel №5.

Для французького Модного дому досвід з адвент-календарем став цього року першим, тому вони постаралися з оформленням і сам календар був виконаний у вигляді флакона парфумів, всередині якого містилися коробки з подарунками. Вартість адвента – 825 доларів (22 349 гривень) і можна сміливо сказати, що серед люксового сегмента це - один із найдорожчих календарів.

Адвент-календар Chanel

Випустив бренд календар у лімітованій кількості та, попри високу ціну, у багатьох країнах він був розкуплений. І все було б чудово у Chanel, якби не виявилося, що в розкішно оформленому календарі не косметика, а справжнісінький мерч і канцелярія. Наповнення виявилося жахливим: наклейки на клавіатуру, пильовики, браслети на мотузках, брелоки, кілька ялинкових іграшок, пробник помади, лак, закладки для книжок, дзеркало, мило та кілька пробників парфумів. Єдиними нормальними предметами серед всього наповнення виявилися парфуми Chanel №5, але навіть вони були у мініатюрній версії 35 мілілітрів, та крем для рук.

Адвент-календар Chanel

Багато хто, напевно, запитає: то навіщо було купувати таку дорогу річ, не поцікавившись, що всередині? Але річ у тому, що найчастіше адвент — це кіт у мішку. Щоб не псувати собі сюрприз від предмета в коробці, люди купують їх наосліп, сподіваючись лише на сумлінність брендів.

Адвент-календар Chanel

Скандал із Chanel розпочався через американську блогерку Еліс Гармон. У соціальній мережі дівчина опублікувала розпакування календаря та була шокована вмістом набору. Після цього в Мережі почало з'являтися все більше роликів та коментарів незадоволених покупців, які були розчаровані вмістом і навіть визнали календар шахрайством, оскільки сумарна вартість його наповнення становить близько 268 доларів (7 260 гривень).

"Я божевільна? Абсолютно. Але я ніколи не бачила адвент-календаря Chanel, так що давайте подивимося, чи варто це галасу", — сказала дівчина у відео.

Ролики Еліс переглянули величезну кількість разів і також під ними було багато коментарів на кшталт: "тебе пограбували", "ким вони себе уявили?". Згодом дівчина записала відео, в якому повідомила, що бренд її заблокував.

Незабаром Chanel відреагували на скандал і президент fashion-напрямку бренду Бруно Павловські прокоментував те, що відбувається:

"Ця суперечність дещо сумна, тому що це було не те, що планували Chanel. Ми думали, що принесемо задоволення деяким своїм покупцям, пропонуючи такий продукт. У майбутньому ми, безумовно, будемо набагато уважнішими".

Також представники Chanel повідомили, що не блокували Гармон, яка записала вірусний ролик про календар. За словами бренду, сторінка не ведеться, і всі користувачі бачать її порожньою так само, як і Еліс.

"Я думаю, що цей календар — один з найкрасивіших - як точки зору дизайну, так і з точки зору матеріалів, що використовуються. Звичайно, наступного разу ми подумаємо про інший спосіб робити такі речі. Я думаю, що деякі категорії товарів можуть бути більш вдалими, зокрема косметичні, — це може бути чудовою ідеєю. У будь-якому разі ми не маємо на меті викликати розчарування чи суперечки", — додав Павловські.

Але що стосується адвент-календарів загалом, то окрім Chanel, їх випускають й інші люксові косметичні та бюджетні бренди. Серед найвідоміших марок: La Mer, Guerlain, L'Occitane, Dior, Armani, Saint Laurent, Elemis, Huda Beauty, NYX.

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