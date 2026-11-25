Фатіма Бош / © Associated Press

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Цього року соблива увага глядачів була прикута до Фатіми Бош, яка після своєї перемоги на конкурсі 2025 року опинилася у центрі скандалу. Тепер володарка титулу «Міс Всесвіт-2025» востаннє з’явилася на сцені в статусі королеви краси, аби передати корону своїй наступниці.

Після оголошення учасниць, які увійшли до топ-12, та музичного виступу Фатіма вийшла до глядачів разом із колишніми переможницями конкурсу. Ця поява стала символічним моментом прощання з короною.

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Фатіма Бош / © Getty Images

На сцену вона вийшла у блакитній сукні принцеси, з яскравим макіяжем та з короною на голові і розгорнула на сцені білу стрічку з написом «Viva Cristo Rey» («Хай живе Христос Цар!») замість традиційної стрічки переможниці.

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Фатіма Бош є переконаною католичкою і ще до конкурсу використовувала фразу «Viva Cristo Rey» як свій головний життєвий девіз у соцмережах. Свою перемогу в 2025 році вона публічно присвячувала Богові, наголошуючи, що її успіх став можливим завдяки Божій волі.

Фатіма Бош / © Getty Images

Напередодні фіналу Бош також поділилася емоціями у соцмережах — опублікувала допис, у якому зізналася, що до завершення її «прекрасної мрії» залишилися лічені години, і подякувала Богові та Всесвіту за пережитий досвід. Також з нею зворушливо попрощались організатори, присвятивши публікацію в соцмережах.

«Дякуємо тобі, Фатімо, за рік, сповнений незабутніх моментів, грації, сили духу та цілеспрямованості. Дякуємо, що ділилася зі світом частинкою своєї душі та надихала на цьому шляху так багато людей. Сьогодні ввечері твоє правління може завершитися, але спадщина, яку ти залишила, житиме набагато довше, ніж корона. Ми неймовірно пишаємося тим, якою жінкою ти є, і всім, чого тобі вдалося досягти. Одного разу „Міс Всесвіт“ — назавжди „Міс Всесвіт“. Ти назавжди залишишся частиною нашої історії та наших сердець».

«Міс Всесвіт-2025» Фатіма Бош із Мексики позує фотографам напередодні 75-го конкурсу «Міс Всесвіт» у Сан-Хуані (Пуерто-Рико) у вівторок, 24 листопада 2026 року / © Associated Press

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