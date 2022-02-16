Скандальний Джонні Депп отримав медаль із рук президента Сербії

Після суду з колишньою дружиною Ембер Герд Депп поїхав до Європи. На батьківщині в США, актора спіткала культура скасування.

Скандальний голлівудський актор Джонні Депп, попри "скасування" у США через звинувачення в домашньому насильстві, продовжує збирати нагороди в Європі. Зірку фільмів "Пірати Карибського моря" нагородили цього разу у Сербії.

Джонні Депп / Associated Press

Золоту медаль акторові вручив особисто президент Олександр Вучич. Це нагорода за "визначні заслуги у громадській та культурній діяльності, особливо в галузі кіномистецтва та просування Сербії на світовій арені".

Джонні Депп / Associated Press

Нагороду актор отримали через те, що знявся у кількох кінопроєктах, пов'язаних із Сербією, серед них знімання сцен у Белграді для фільму "Великий", а також мультсеріал "Тупики".

Джонні Депп / Associated Press

"Я дійсно щиро дякую вам, президенту Вучичу, і цій медалі за заслуги, якщо мені буде надана честь піти з нею. Я дякую вам за те, що ви були такими люб'язними, щоб вручити її мені", — сказав актор. Також він підкреслив особисті зміни під час своєї промови подяки: "Я зараз на порозі нового життя, і мені це подобається, мені подобається новий початок. І я б хотів, щоб цей початок почався тут".

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