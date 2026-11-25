Скандали навколо конкурсу краси «Міс Всесвіт-2026» / © Associated Press

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1. Відсутність шести країн Південно-Східної Азії

Одним із найбільших скандалів цього року стала відсутність учасниць одразу з шести країн: Таїланду, Індонезії, В’єтнаму, Малайзії, Сінгапуру та Лаосу. Причиною такої ситуації став контрактний конфлікт між Miss Universe Organization та тайським бізнесменом Наватом Іцарагрісілом, який відповідає за проведення національних відбіркових конкурсів у цих країнах.

Суперечка стосується прав на національні франшизи та повноважень щодо призначення організаторів. Через це шість представниць не змогли взяти участь у ювілейному конкурсі.

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2. Протест «Міс Франція»

У травні організатори національного конкурсу «Міс Франція» відкликали свою представницю на знак протесту проти проблем, які супроводжували попередній конкурс, зокрема скандану з фальсифікацією голосів щодо перемоги Фатіми Бош.

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Згодом Miss Universe Organization сформувала спеціальний відбірковий комітет, який призначив нову представницю Франції, яка все ж приїхала до Пуерто-Рико для участі у фіналі.

«Міс Франція» Гаранс От’є / © Associated Press

3. Проблеми з американськими візами

Представниці Непалу та п’яти африканських країн: Анголи, Республіки Конго, Південного Судану, Замбії і Зімбабве були змушені відмовитися від участі через проблеми з отриманням американських віз.

4. Невдалий показ на пляжі

Окреме обурення викликав неофіційний захід Beauty on the Beach. Під час показу конкурсантки мали дефілювати піщаною поверхнею у високих підборах, тому спіткалися, втрачали рівновагу. Захід викликав критику через недостатню організацію та невідповідні умови для проведення показу.

5. Непрозорість суддівства

Перед фіналом організатори не оголосили склад журі, що викликало невдоволення шанувальників конкурсу. Також залишалися незрозумілими критерії оцінювання, принципи розподілу балів і механізми перевірки результатів. Раніше до цього процесу залучали незалежних аудиторів, однак тепер їхньої участі не було видно.

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CNN повідомили, що Miss Universe Organization не надала відповіді на запит щодо процедури суддівства до проведення фіналу.

6. Судовий позов «Міс Ямайка»

Один із найсерйозніших скандалів пов’язаний із колишньою представницею Ямайки Габріель Генрі, яка у вересні 2026 року подала судовий позов проти Miss Universe Organization та пов’язаних із нею компаній.

Інцидент, через який виник позов, стався 19 листопада 2025 року під час попереднього етапу конкурсу в Бангкоку, коли під час дефіле у вечірній сукні Генрі впала зі сцени приблизно з півтораметрової висоти через незахищений отвір у сценічній конструкції. За твердженням конкурсантки, отвір не був належним чином позначений, а освітлення ускладнювало видимість. Унаслідок падіння вона втратила свідомість і отримала серйозні травми голови, зокрема внутрішньочерепні крововиливи.

Габріель Генрі перед своїм трагічним падінням / © Getty Images

Генрі перебувала в лікарні від 19 листопада до 10 грудня 2025 року і за її словами травми мали серйозні наслідки для її професійного життя, зокрема, вона не змогла повернутися до медичної резидентури за спеціальністю офтальмологія та потребує подальшого лікування і реабілітації. У позові йдеться про недбалість організаторів, неналежне забезпечення безпеки сцени та недостатній контроль за персоналом.

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Своєю чергою Miss Universe Organization заявила, що на момент появи повідомлень про позов не отримала офіційних документів. Організація також наголосила, що відповідальність за облаштування сцени та безпеку заходу лежала на місцевих організаторах. Водночас представники організації заявили, що оплачували лікування Генрі в Таїланді та подальшу медичну допомогу на Ямайці. Тому судовий розгляд ще триває.

7. Внутрішня боротьба за контроль

За лаштунками конкурсу розгорівся ще і корпоративний конфлікт між двома структурами — MU East та MU West, які поділяють контроль над організацією. З одного боку перебуває тайська бізнесвумен Енн Джакраджутатіп, засновниця JKN Global Group, а з іншого — мексиканський бізнесмен Рауль Роча Канту.

Між сторонами виникли суперечки щодо управління організацією, фінансових рішень та повноважень представників. Нават Іцарагрісіл стверджує, що фактично керує MU East, однак його повноваження оскаржують представники західного блоку.

До речі, саме Іцарагрісіл минулого року спровокував масовий вихід учасниць, публічно розкритикувавши майбутню переможницю Фатіму Бош із Мексики в присутності інших конкурсанток.

8. Фінансові та юридичні проблеми

Енн Джакраджутатіп — одна з ключових власниць «Міс Всесвіт» та засновниця тайської компанії JKN Global Group. Її компанія зіткнулася з серйозними фінансовими труднощами й процедурою реструктуризації боргів. Крім того, у Таїланді її заочно засудили до двох років ув’язнення у справі про шахрайство з корпоративними облігаціями на 30 мільйонів батів.

Через фінансові проблеми JKN виникли питання щодо того, наскільки стабільним є становище компанії у структурі власності конкурсу.

Енн Джакраджутатіп / © Associated Press

9. Питання щодо державного фінансування конкурсу

Пуерто-Рико вирішило прийняти ювілейний конкурс «Міс Всесвіт» і виділило на його проведення 8,7 мільйона доларів державних коштів.

Однак в Сенаті острова виникли запитання кому саме перераховують ці кошти, на які послуги їх витрачають і чи всі платежі належним чином погоджені. Сенат зацікавився фінансовою документацією та запросив договори, рахунки й аудиторські звіти. Додаткову увагу привернули взаємні звинувачення двох груп співвласників Miss Universe щодо того, хто має право підписувати угоди від імені організації.

10. Освистування «Міс Ізраїль»

Під час показу національних костюмів представниця Ізраїлю продемонструвала вбрання з написом «мир», представленим трьома мовами. Однак частина глядачів не оцінила такого рішення і освистала дівчину. Інцидент викликав низку дискусій в соціальних мережах.

«Місс Ізраїль» Даніель Яблонька / © Associated Press

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